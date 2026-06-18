高中免試入學今起開放選填志願…共15.3萬招生名額 7月7日放榜

115學年度高級中等學校分區免試入學今（18）日開放志願選填，教育部國教署表示，今年各就學區實際招生名額已公告於各區免試入學委員會網站，共計15萬3595名。為提供適切的志願選填參考資訊，各就學區也開放學生查詢在就學區的序位比率及累積人數區間，協助學生在衡量本身興趣、能力後，選擇適性的學校就近入學。

國教署表示，全國高級中等學校劃分為15個就學區，本學年度免試入學招生簡章提列總名額18萬4459名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公立學校技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科及免試獨招等招生管道錄取且報到名額，未招滿的缺額將回流本管道，因此，15個就學區於本管道的實際招生總名額為15萬3595名。

國教署說，為使考生選填免試入學志願時有所參考，並落實十二年國教適性入學理念，15個就學區今起將提供「免試入學比序項目積分（未含志願序）之個人序位比率及累積人數區間」查詢服務。個人序位比率區間以不得低於0.3%，且人數不少於100人的方式呈現；志願選填期間，學生可至免試入學報名及分發系統網站查知該就學區的序位比率及累積人數區間。

國教署也提醒學生，選填志願時，務必考量國中學生生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書，並參酌以往免試入學志願模擬選填時，學校提供的輔導建議，整體考量興趣、性向、能力，將志願序填滿，選擇適宜的學校就近入學；本管道訂於7月7日放榜，7月9日報到。其他有關各就學區志願選填、報名、繳件等期程，依各就學區簡章辦理，可至各就學區免試入學委員會網站查詢參閱。