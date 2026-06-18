桃連區免試入學志願選填今登場 桃園專業講師進駐1999解惑

115學年度桃連區高級中等學校免試入學志願選填今天中午12時起跑，至6月25日中午12時截止。桃園市教育局今年特別結合市府1999專線，於6月18日、22日、23日、24日共4天上午9時至下午5時，安排12年國教免試入學適性宣導團種子講師提供個別化諮詢，盼協助考生選填理想志願。

教育局表示，今天中午同步開放查詢個別序位區間，桃連區考生最多可填30個志願，會考成績只占超額比序積分33分，志願序也占15分，提醒家長與學生應依個人興趣、性向專長搭配會考序位區間綜合考量，不宜只看分數填志願。

依超額比序規畫，採計項目包含總積分、低收入戶學生優先、適性輔導積分、多元學習表現、教育會考及志願序積分等。志願序積分以組別計算，第1至3志願序皆15分，第4至6志願序12分，第7至9志願序9分，第10至12志願序6分，第13至15志願序3分，第16至30志願序1分；高中普通科1校計1志願序，職業類科連續選填同一群科視為同一志願序。

教育局提醒，總積分相同進入比序至志願序積分項目時，分數高者優先錄取，前3志願填寫策略攸關錄取結果。

教育局表示，6月22日適性宣導說明會將於中壢家商舉辦，由適性入學宣導團講師為非應屆畢業生、海外返國學生及變更就學區學生提供諮詢；教育局另製作「我該如何選填志願」、「怎麼選擇適合的高中高職」2支影片，邀同德國中校長何信璋、南崁高中校長陳家祥、建國國中校長莊文凱擔任講師，影片已上架「桃園智學吧平台」，YouTube搜尋「桃連區適性入學宣導」也能免費觀看。