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挺青春 全台75所高校原創畢業歌票選今起跑

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「高校原創畢業歌」票選今(18日)起至7月5日登場，今年共有75所學校參與創作。圖／新北教育局提供
「高校原創畢業歌」票選今(18日)起至7月5日登場，今年共有75所學校參與創作。圖／新北教育局提供

新北市政府教育局主辦的「2026當大人高校祭」掀起青春熱潮，繼高校人氣歌手票選吸引全台學生踴躍參與後，「高校原創畢業歌」票選今(18日)起至7月5日登場。今年共有75所學校參與創作，邀請全台學生一起投票，選出最能代表青春回憶的旋律。

教育局表示，今年共有75所學校報名參與，包含新北市海山高中、北一女中、建國中學、臺中一中、武陵高中、高雄中學，以及海外學校參與創作，以旋律寫下校園回憶、友情與夢想，邀請全台學生一起投票，為最有共鳴的青春旋律應援。

教育局表示，「高校人氣歌手票選」吸引全台學生熱烈參與，票選結果正式揭曉。人氣前五名包括近年席捲校園的樂團芒果醬 Mango Jump、金曲歌手盧廣仲、人氣搖滾樂壇怕胖團 PAPUN BAND、青春樂團公館青少年GGteens以及創作歌手呂允，橫跨搖滾、創作、流行等不同風格，展現 Z 世代多元而鮮明的音樂品味。

緊接著今日登場的是「高校原創畢業歌」票選，今年共有75所學校參與，包含海山高中、北一女中、建國中學、臺中一中、武陵高中、高雄中學及海外學校。學生將校園記憶、友情、離別與夢想化為旋律，每一首歌都藏著只有同學才懂的青春密碼，從校園暗號、寫給未來的信，到奇幻想像與校園日常，每首作品都以不同方式記錄青春。

海山高中學生以〈留在你的眼眸〉把「小數點後數字，把我們牽在一起」寫成屬於新北二中的青春暗號；北一女中〈Letter for Later〉以一封寫給未來的信，收藏青春歲月裡的約定；成功高中〈飛蝶〉透過外星人的奇幻想像，描繪高中生活累積勇氣、迎向未來；陽明交大附中〈克萊因藍的夏天〉則把藍色操場、校園日常與地方記憶寫進歌裡，留下專屬高中生活的夏日色彩。

「高校原創畢業歌」票選採「網路票選」與「校際互評」雙軌制，各占總成績50%。票選總積分前五名將分別獲得1萬元、8000元、6000元、5000元及3000元獎金，入選作品將於8月15日在新北市市民廣場公開演出，並參與全台高中生大合唱錄製。

教育局表示，「當大人高校祭」希望打造屬於高中生的舞台，讓每一首原創畢業歌不只是紀錄校園生活，更承載友情、夢想與成長回憶，期待透過音樂創作、公開演出及跨校交流，讓更多學生勇敢表達自己，也讓青春留下最動人的旋律。

活動詳情可透過新北學BAR臉書（https://reurl.cc/L2r1dX）、新北愛就開心 IG（https://reurl.cc/zQRy8k）、「2026當大人高校祭」官方 IG（https://reurl.cc/9WNzrj）、「2026當大人高校祭」官方網站（https://schoolfest.com.tw/）查詢。

成功高中〈飛蝶〉MV封面圖，以透過星人的奇幻想像，描繪高中生活累積勇氣、迎向未來。圖／新北教育局提供
成功高中〈飛蝶〉MV封面圖，以透過星人的奇幻想像，描繪高中生活累積勇氣、迎向未來。圖／新北教育局提供

北一女中〈Letter for Later〉以一封寫給未來的信，收藏青春歲月裡的約定。圖／新北教育局提供
北一女中〈Letter for Later〉以一封寫給未來的信，收藏青春歲月裡的約定。圖／新北教育局提供

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