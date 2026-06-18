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中市永隆國小校長張永志退休 他曝把公立小學辦成明星學校心法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市塗城國小前家長會長蕭明峯（左）跟隨張永志擔任永隆國小的家長會顧問，並在歡送會上送給張永志親手寫的心經做為退休禮物。圖／蕭明峯提供
台中市塗城國小前家長會長蕭明峯（左）跟隨張永志擔任永隆國小的家長會顧問，並在歡送會上送給張永志親手寫的心經做為退休禮物。圖／蕭明峯提供

台中市大里區永隆國小校長張永志今年服務43年退休，家長會昨辦退休歡送會。他在永隆國小之前，還歷任霧峰區的吉峰國小和大里區的塗城國校長，都獲家長信任，並把學校辦成公立小學裡的明星學校，不僅不受少子化影響且人數受到總量管制，學生爭相擠進就讀。尤其他每到一所學校，都會盡全力的進行改造，成為他令人稱道的個人特色。

張永志是在吉峰國小擔任主任時考上校長，並在地方人士爭取下，在原校直升校長，一做6年，後來轉赴塗城和永隆國小都任滿8年。他每到一所學校就結合家長會和地方人士不斷改造學校，讓校園更安全和美麗。

以塗城國小為例，校園不僅由舊翻新變美了，而且參加全國及市級團體競賽與評鑑，總計獲得24項特優或金牌獎項。也因為如此，曾創下吸引了香港、日本、德國等國內外3百多個團體、3千多人到校觀摩的記錄。

在永隆國小時也獲得教育部推動閱讀績優學校評選特優，奪得磐石獎最高榮譽。同時還獲頒台中市低碳城市貢獻獎，是當年唯一獲獎的公務機關，並獲低碳學校認證金牌獎、經濟部水利署全國節約用水績優單位。

因為辦學獲得認同，許多家長即使他換了學校，也仍跟隨擔任家長會顧問，出錢出力。像是原任塗城國小家長會長的蕭明峯也擔任他永隆國小的家長會顧問。另還有一位國小老師每年都捐助資金挹注永隆國小辦學，代表對張永志個人的支持。台中各小學受少子化影響減班嚴重，但永隆國小在他經營下，增班之後還總量管制，成為大里地區的明星小學。

對於為何辦學始終能創造佳績？張永志說，只因「心中始終有一股使命感」不這樣做會心不安，因此只能全力以赴。對於退休之後有何計畫？他說，短期內會先休息一下，因為教育環境讓擔任校長更為不易，之後他會擔任教育界的志工，在有需要他時仍給予協助。

教育部 台中市 退休

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