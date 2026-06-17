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再創佳績！宜蘭私立慧燈中學國中會考獲5A以上比率 全縣最高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國中教育會考成績揭曉後經過計算，宜蘭縣私立慧燈中學學生榮獲5A以上的比例數，全縣最高，其中張倢綾（右）與邱博雍（中）獲最高榮譽「5A++」佳績，校長游文聰（左）開心比讚。圖／慧燈提供
國中教育會考成績揭曉後經過計算，宜蘭縣私立慧燈中學學生榮獲5A以上的比例數，全縣最高，其中張倢綾（右）與邱博雍（中）獲最高榮譽「5A++」佳績，校長游文聰（左）開心比讚。圖／慧燈提供

國中教育會考成績揭曉後經計算，宜蘭縣私立慧燈中學學生榮獲5A以上的比率數，全縣最高，其中張倢綾與邱博雍一舉斬獲最高榮譽「5A++」佳績；楊子妍、王繼緯以流暢且具深度的文章感動閱卷老師，拿到作文滿級6級分的高分，亮眼表現，師生歡喜雀躍。

蘭陽地區培育菁英的搖籃，私立慧燈中學在這次國中會考再度交出亮麗的成績單，質量兼備，尤其「5A」以上共有22位學生，5A以上的占比是全縣各校之冠。

除了頂尖高分群表現優秀外，慧燈中學在各學科的精準教學成效，也直接反映在數據上。經統計，今年各科考取5A（精熟）以上的人數，堪稱遍地開花：英文科表現最為可圈可點，共有高達 90人達到精熟標準；數學科與社會科也分別有 66人 與 64人 奪下A級優異成績。

此外，國文科高達 62人、自然科有 47人 挺進精熟門檻。校方表示，全方位的學科優勢，充分展現慧燈中學在兼顧文理學科平衡發展上的深厚實力。

對於再創輝煌教學成果，慧燈中學校長游文聰表示，學生能有如此卓越的表現，絕非一朝一夕，該校長期堅持「榮譽、卓越、尊嚴」辦學理念，除了課堂專業教學外，更透過夜間輔導與導師無微不至的陪伴，建立學生規律的作息與高效率的讀書習慣，這也是今年能有22位學生穩紮穩打，奪下5A佳績的主要關鍵。

國中教育會考成績揭曉後經過計算，<a href='/search/tagging/2/宜蘭縣' rel='宜蘭縣' data-rel='/2/249349' class='tag'><strong>宜蘭縣</strong></a>私立慧燈中學共有22位學生榮獲5A以上成績，比例全縣最高。圖／慧燈提供
國中教育會考成績揭曉後經過計算，宜蘭縣私立慧燈中學共有22位學生榮獲5A以上成績，比例全縣最高。圖／慧燈提供

宜蘭 宜蘭縣 英文科

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