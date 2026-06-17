貢寮區和美國小海洋之子 獨木舟勇渡龍洞灣 潛海領取畢業證書

新北市貢寮區和美國小今年度辦理「勇渡龍洞灣」海洋畢業典禮，畢業生們在林雁平校長帶領下，划著獨木舟橫渡龍洞灣，並完成翻舟自救、躬身下潛入海中領取畢業證書等任務，最後在船上領取象徵勇氣與成長的「小勇士獎座」，為童年學習旅程寫下最難忘的一頁。

和美國小位於東北角龍洞灣旁，長年以海洋教育、戶外教育及健康促進作為學校發展特色。今年海洋畢業典禮以「勇渡龍洞灣」為主題，讓國小及幼兒園畢業生在專業教練與安全戒護團隊陪伴下，從龍洞灣出發，透過獨木舟划行展現體能、技巧與團隊默契。孩子們在海面上穩定操槳、勇敢前進，完成橫渡後接續進行翻舟自救，展現平日海洋教育成果與帶著勇氣克服挑戰的精神。

和美國小海洋畢業典禮最具特色的時刻，是畢業生穿著浮潛裝備，躬身下潛入海中，親手領取畢業證書及代表龍洞在地海洋文化的石花菜。對孩子而言，這張畢業證書證明了他們在山海環境中學會勇敢、學會自信，也學會尊重海洋、親近海洋。隨後，畢業生登上典禮船，在師長、家長與貴賓見證下領取「小勇士獎座」，為這場充滿海味、勇氣與祝福的畢業典禮畫下溫暖句點。

畢業生潛入龍洞灣領取畢業證書。圖／和美國小提供

更難得的是，前教育部長潘文忠也蒞臨和美國小參加這場盛會，親自見證孩子們勇渡龍洞灣的精彩表現。潘文忠部長表示，看到和美國小的畢業生在林校長的帶領之下，勇敢划獨木舟橫渡龍洞灣，並潛水領取畢業證書，真正印證了和美國小「海洋之子」的最佳表現，和美國小正是落實海洋教育的最佳典範。今天參加和美國小海洋畢業典禮，真的令人印象深刻，永生難忘。

和美國小校長林雁平表示，和美國小的海洋畢業典禮向來是全國最具特色的畢業典禮之一，今年最特別的是讓國小及幼兒園畢業生划獨木舟勇渡龍洞灣。為了讓孩子能安全且自信地完成挑戰，畢業前好幾個月便在龍洞灣海洋公園專業教練指導下練習，累積海洋運動能力。林校長也期許畢業生帶著這份勇氣與熱情，迎接人生中每一個挑戰與目標，未來無論航向何方，都能記得自己曾經勇敢划過龍洞灣。

畢業生蔡同學分享，在和美國小六年的學習中，參加了浮潛、獨木舟、攀岩、輕艇訓練等課程，感謝老師與教練的指導，讓我擁有與其他學校不同的學習體驗，是一輩子都會記得的回憶。

本次和美國小海洋畢業典禮能夠順利舉行，仰賴許多單位共同合作，包含龍洞灣海洋公園專業教練訓練與海上典禮場佈，海巡署第二岸巡隊於岸上及海上進行安全戒護，深澳觀光船東鳴號擔任觀禮船，龍洞漁港多艘船隻協助典禮流程，鼻頭角潛水擔任水下攝影，讓整場海洋畢業典禮在完善規劃與安全守護下順利完成。

從海面划行到水下領證，從翻舟自救到船上受獎，和美國小以龍洞灣為教室，讓畢業生成為真正親海、知海、愛海、護海的海洋之子。未來，和美國小將持續深耕海洋教育與戶外教育，陪伴孩子在山海之間探索世界、鍛鍊身心、建立自信，帶著勇氣划向人生更寬廣的藍海。