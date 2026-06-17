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桃園復旦高中防災實境課 地震、煙流演練表現消防專業

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市消防局第四大隊復旦分隊到復旦高中宣導防災。記者鄭國樑／翻攝
桃園市消防局第四大隊復旦分隊到復旦高中宣導防災。記者鄭國樑／翻攝

桃園市消防局第四大隊復旦分隊今日在復旦高中宣導防災，透過地震體驗、消防射水及煙流分析等多元課程，將校園化身為防災實境教室，讓學生在親身參與中學習自救、互救與避難觀念，深化防災意識。

現場最受矚目的為「地震體驗車」，學生實際體驗不同震度所帶來的劇烈搖晃，在模擬地震發生的情境下，練習「趴下、掩護、穩住」等正確避難動作。透過身歷其境的體驗，讓抽象的防災知識轉化為具體的行動記憶，提升應變能力與心理準備。

復旦分隊也運用「煙流模型」火災科學教育，向學生說明火場中濃煙流動及蓄積的特性，並解析煙流如何受到建築結構影響而擴散。透過模型演示，學生能更清楚理解火災發生時的危險因素，進一步學習正確的避難與逃生觀念，提升災害風險辨識能力與危機應變思維，專業與自然科學運用於生活中，讓學生很感興趣。

消防隊員專業解說火災時濃煙流動與蓄積特性，如同自然科學課程。記者鄭國樑／翻攝
消防隊員專業解說火災時濃煙流動與蓄積特性，如同自然科學課程。記者鄭國樑／翻攝

地震體驗車駛入復旦高中，模擬地震來時如何因應。記者鄭國樑／翻攝
地震體驗車駛入復旦高中，模擬地震來時如何因應。記者鄭國樑／翻攝

桃園 地震 火災

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