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桃園復旦高中防災實境課 地震、煙流演練表現消防專業
桃園市消防局第四大隊復旦分隊今日在復旦高中宣導防災，透過地震體驗、消防射水及煙流分析等多元課程，將校園化身為防災實境教室，讓學生在親身參與中學習自救、互救與避難觀念，深化防災意識。
現場最受矚目的為「地震體驗車」，學生實際體驗不同震度所帶來的劇烈搖晃，在模擬地震發生的情境下，練習「趴下、掩護、穩住」等正確避難動作。透過身歷其境的體驗，讓抽象的防災知識轉化為具體的行動記憶，提升應變能力與心理準備。
復旦分隊也運用「煙流模型」火災科學教育，向學生說明火場中濃煙流動及蓄積的特性，並解析煙流如何受到建築結構影響而擴散。透過模型演示，學生能更清楚理解火災發生時的危險因素，進一步學習正確的避難與逃生觀念，提升災害風險辨識能力與危機應變思維，專業與自然科學運用於生活中，讓學生很感興趣。
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