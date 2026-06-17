桃園復旦高中防災實境課 地震、煙流演練表現消防專業

曾歷經長達40餘年戰地政務與戒嚴統治的金門，許多白色恐怖記憶隱身在後浦街區巷弄之間。由國立金門高中社會專題課程師生共同策畫的「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，即日起至6月30日在金城鎮公所一樓大廳及七樓展示廳展出，希望透過空間、檔案與受難故事，帶領民眾重新認識這段曾被刻意遺忘的歷史。

2026-06-17 16:46