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後浦巷弄藏血淚史…金門高中師生策展 重現戰地金門白色恐怖記憶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，即日起至6月30日在金城鎮公所展出，開幕典禮特別由學生演奏多首當年打殺匪諜的相關歌曲。記者蔡家蓁／攝影
「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，即日起至6月30日在金城鎮公所展出，開幕典禮特別由學生演奏多首當年打殺匪諜的相關歌曲。記者蔡家蓁／攝影

曾歷經長達40餘年戰地政務與戒嚴統治的金門，許多白色恐怖記憶隱身在後浦街區巷弄之間。由國立金門高中社會專題課程師生共同策畫的「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，即日起至6月30日在金城鎮公所一樓大廳及七樓展示廳展出，希望透過空間、檔案與受難故事，帶領民眾重新認識這段曾被刻意遺忘的歷史。

展覽以金城後浦地區的「南門新生隊」、「反情報隊偵訊室」及「大坑溝刑場」等不義遺址為主軸，結合解密政治檔案、耆老口述及歷史影像，還原戰地政務時期逮捕、偵訊、審判與槍決政治犯的過程，也呈現戒嚴年代肅奸防諜下的日常樣貌。

其中，展覽特別梳理1950年代軍事審判路徑，從南門軍法處看守所、莒光路軍事法庭到大坑溝刑場，重現政治受難者人生最後一程。策展團隊也整理多起真實案例，包括碼頭工人李九利僅因替鄰居保管汽車內胎，即遭以叛亂罪名槍決；金門中學學生因參與讀書會、閱讀《中國文學欣賞初步》等書籍而遭送往感化教育；以及金城國民小學（今中正國小）校長在主持升旗典禮後遭帶往調查局刑求逼供等歷史事件。

此次展覽另一亮點，是由學生親手繪製後浦不義遺址地圖，標示昔日偵訊室、軍事法庭及刑場位置，讓觀展者得以從空間角度理解歷史，感受日常生活場域中曾經存在的傷痕。

策畫展覽的金門高中公民科教師劉雋迪表示，近年政治檔案陸續解密，但一般民眾未必有時間閱讀大量資料，因此展覽結合國家人權博物館公開檔案及學者林傳凱研究成果，並安排學生實地走訪遺址現況，再轉化為展覽內容。尤其策展地點後方就是當年大坑溝刑場，希望藉由空間與地理概念，讓觀展者更能開啟感官，理解那段歷史。

歷史科教師蔡松廷指出，金門身處戰地前線，戒嚴氛圍與台灣本島有所不同，許多內容在課本中鮮少提及，透過策展，讓學生得以與自己成長土地的歷史對話，也讓外地遊客理解金門特殊的歷史進程。

「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」即日起至6月30日，每日上午8時至下午5時於金城鎮公所一樓大廳及七樓展示廳展出，其中七樓展示廳假日不開放。策展團隊引用捷克裔法國作家米蘭．昆德拉在《笑忘書》中的一句話：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，期盼透過文字與影像的重現，讓更多人重新認識金門的「大濛」故事，並珍視得來不易的民主與人權。

由國立金門高中社會專題課程師生共同策畫的「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，展覽結合解密政治檔案、耆老口述及歷史影像，還原當年逮捕、偵訊、審判與槍決政治犯的過程，也呈現戒嚴年代肅奸防諜下的日常樣貌，學生看了都很有感。記者蔡家蓁／攝影
由國立金門高中社會專題課程師生共同策畫的「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，展覽結合解密政治檔案、耆老口述及歷史影像，還原當年逮捕、偵訊、審判與槍決政治犯的過程，也呈現戒嚴年代肅奸防諜下的日常樣貌，學生看了都很有感。記者蔡家蓁／攝影

由國立金門高中社會專題課程師生共同策畫的「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，會中分享多段影片，讓人看了感觸良多。記者蔡家蓁／攝影
由國立金門高中社會專題課程師生共同策畫的「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，會中分享多段影片，讓人看了感觸良多。記者蔡家蓁／攝影

「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，即日起在金城鎮公所展出，參展學生特別分享探訪這段白色恐怖的感想。記者蔡家蓁／攝影
「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，即日起在金城鎮公所展出，參展學生特別分享探訪這段白色恐怖的感想。記者蔡家蓁／攝影

白色恐怖 金門

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