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攀百年老樟樹、玩密室脫逃 桃園11校暑期SDGs育樂營即起報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育局今年舉辦「2026年暑期樂趣SDGs育樂營」，開放約300個名額，即起受理報名。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局今年舉辦「2026年暑期樂趣SDGs育樂營」，開放約300個名額，即起受理報名。圖／桃園市教育局提供

暑假即將到來，桃園教育局今年和11所學校一起舉辦「2026年暑期樂趣SDGs育樂營」，以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，結合環境教育與防災教育，開放約300個名額，即起受理報名，盼學生在暑假快樂學習中，培養對全球議題的認識與關懷。

教育局表示，今年課程多元豐富，充滿探索與挑戰，期望孩子在寓教於樂的氛圍中認識土地與水資源的可貴，並建立守護環境的責任感，其中，南勢國小規畫「可食用地景」課程，帶領學生從土地認識食物來源，並透過社區資源學習永續生活；新榮國小則安排學生走訪老街溪，藉河川治理與生態探索，理解水資源守護的重要性。

內壢國小讓學生化身「防災探險家」，透過桌遊與密室脫逃挑戰，學習在極端氣候下判讀環境資訊、選擇避難路線，第二天走訪龍山埤塘生態公園與老街溪河川教育中心，認識滯洪池的防洪功能與水資源保護。

楊梅國小以「大樹成長營」帶領學生走訪秀才步道與百年老樟樹，進行植物觀察、自然媒材DIY與攀樹挑戰，並透過美編與雷射雕刻將自然記憶化為作品；瑞埔國小則安排木育玩具創作與二手玩具回收，讓孩子在手作中體驗永續生活，理解資源循環的重要。

忠貞國小規畫「環境防災小尖兵育樂營」，安排學生至消防局防災教育館體驗地震與火災模擬，並在校園進行急救與安置演練，培養防災行動力；桃園特殊教育學校安排適性化的環境教育與生活防災課程，讓學生在安全氛圍中學習永續理念；興國國小則以探究實作為核心，鼓勵學生主動參與環境守護行動，展現自主學習力。

教育局指出，今年暑期SDGs育樂營是將永續教育、防災教育落實於校園的重要契機，另有建德國小、內海國小、社子國小等校開設精采營隊，學生與家長可逕洽各校報名，或上「2026青春不放假　桃園HIGH一夏」官網查詢。

桃園 永續 教育局

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