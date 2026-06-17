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海線小校「增A減C」成功 茄萣國中國樂班李家緯拚出5A8+上雄中

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國樂班李家緯（左）以5A8+篤定上雄中，右為校長蔡佳靜。圖／高雄市茄萣國中提供
國樂班李家緯（左）以5A8+篤定上雄中，右為校長蔡佳靜。圖／高雄市茄萣國中提供

高雄海線小校茄萣國中教育會考成績亮眼，國樂班李家緯以5A8+篤定上雄中，全校單科達A人數成長近兩成。另體育班柔道選手郭紘仁全中運奪銅牌，為偏鄉小校寫紀錄；校長蔡佳靜說，學校不因先天條件不足受限，而是以多元課程、適性發展及陪伴支持，協助學生挖掘自身優勢與價值，找到屬於自己的舞台。

茄萣國中長期存在學生流失與資源有限的挑戰，今年國中會考訂出「增A減C」目標，成功達標，單科達A人數逆勢成長近兩成，五科待加強比例全面下降，其中數學科進步最為顯著，待加強比例下降5.85%；英文科下降1.81%，自然科與社會科也分別下降1.92%。

國樂班李家緯學國樂7年，但成績也不荒廢，會考取得5A8+高分，他表示，學樂器對專注力幫助很大，面對壓力時保持穩定心態，更重要的是學會時間管理與自律，這些能力不只幫助演奏技巧提升，也成為課業學習的重要養分。

此外學校推動柔道、跆拳道及橄欖球，幫助孩子找到發展的方向，體育班柔道選手郭紘仁，全中運一路過關斬將，勇奪銅牌，獎牌背後是無數次跌倒再站起來的訓練歷程及抗壓力，他說願意努力、找到適合的方法，每個人都能在舞台發光。

蔡佳靜指出，孩子都有不同天賦和特質，學校責任就是提供舞台與資源，教育要培養的不只是成績優異學生，更是擁有自信與韌性的未來人才，有責任感、紀律與面對挫折的能力也很重要，即使身處偏鄉，依然能創造無限可能。

體育班柔道選手郭紘仁全中運奪銅牌，為偏鄉小校寫紀錄。圖／高雄市茄萣國中提供
體育班柔道選手郭紘仁全中運奪銅牌，為偏鄉小校寫紀錄。圖／高雄市茄萣國中提供

雄中 國樂 高雄

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