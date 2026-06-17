校園濫訴爭議不斷 高雄擬推第三方調處

校園濫訴爭議不斷，高雄近期接連發生資深教師校園墜樓身亡、國小女教師疑因不堪校事會議壓力身心受創送醫案件，引發檢討聲浪，高雄市議會昨舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會，專家學者指出，校事會議已出現「小事大辦、大事難了」現象，呼籲由第三方公正單位介入協調，避免輕微糾紛就直接進入調查程序

高雄市教育局統計，二○二四年至今年三月底，共接獲二六一件檢舉案，其中一九七件進入校事會議程序，受理率約百分之七十五點五，讓許多教師長期處於擔心遭檢舉的壓力中，形成「少管少錯」的防禦性教學。

高雄市教師產業工會理事長何耿旭表示，許多案件尚未充分溝通便進入校事會議，導致檢舉、蒐證、訪談及訴訟接踵而來，盼建立第三方調處機制，先由法律、教育、心理、輔導諮商等專業人員組成調解團隊，協助雙方對話、釐清誤會與修復關係。

中山大學政經系教授張其祿直言，校事會議已出現「小事大辦、大事難了」現象，主張修法檢討，甚至廢除現行制度。高雄市校長協會理事長姜正明坦言，親師生發生爭議時，學校主導辦理易遭質疑，增加校長壓力，行政人員耗費大量心力處理調查程序，造成行政人員「大逃亡」。

高雄市教育局副局長吳文靜表示，已經研擬第三方協調機制指引，以「溝通先行」為原則，在校事會議啟動前提供對話平台。第三方調和機制不會取代校事會議，也不影響家長申訴、檢舉權利。