校園濫訴爭議不斷 高雄擬推第三方調處
校園濫訴爭議不斷，高雄近期接連發生資深教師校園墜樓身亡、國小女教師疑因不堪校事會議壓力身心受創送醫案件，引發檢討聲浪，高雄市議會昨舉辦處理師生紛爭調和程序制度建構公聽會，專家學者指出，校事會議已出現「小事大辦、大事難了」現象，呼籲由第三方公正單位介入協調，避免輕微糾紛就直接進入調查程序
高雄市教育局統計，二○二四年至今年三月底，共接獲二六一件檢舉案，其中一九七件進入校事會議程序，受理率約百分之七十五點五，讓許多教師長期處於擔心遭檢舉的壓力中，形成「少管少錯」的防禦性教學。
高雄市教師產業工會理事長何耿旭表示，許多案件尚未充分溝通便進入校事會議，導致檢舉、蒐證、訪談及訴訟接踵而來，盼建立第三方調處機制，先由法律、教育、心理、輔導諮商等專業人員組成調解團隊，協助雙方對話、釐清誤會與修復關係。
中山大學政經系教授張其祿直言，校事會議已出現「小事大辦、大事難了」現象，主張修法檢討，甚至廢除現行制度。高雄市校長協會理事長姜正明坦言，親師生發生爭議時，學校主導辦理易遭質疑，增加校長壓力，行政人員耗費大量心力處理調查程序，造成行政人員「大逃亡」。
高雄市教育局副局長吳文靜表示，已經研擬第三方協調機制指引，以「溝通先行」為原則，在校事會議啟動前提供對話平台。第三方調和機制不會取代校事會議，也不影響家長申訴、檢舉權利。
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。