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國小畢業生划獨木舟潛海領畢業證書 前教長：海洋教育典範

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生完成小勇士挑戰向家長來賓致謝。圖／和美國小提供
新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生完成小勇士挑戰向家長來賓致謝。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小3名畢業生，今天划獨木舟橫渡龍洞灣，再下潛入海中領取畢業證書，最後獲頒「小勇士」獎座。出席的前教育部長潘文忠說，政府推動海洋教育，和美國小可說是落實的典範。社區「舉全村之力」支持教育，也讓他永生難忘。

和美國小今年海洋畢業典禮主題為「勇渡龍洞灣」，安排3名國小畢業生及2名幼兒園畢業生，在專業教練與安全戒護團隊陪伴下，在龍洞灣划獨木舟展現體能、技巧與團隊默契，展現海洋教育成果。

在海中與岸上汽笛聲中，畢業生由校長林雁平校長帶領，划著獨木舟橫渡龍洞灣，並完成翻舟自救、躬身下潛入海中領取畢業證書及石花菜等任務，最後在船上領取象徵勇氣與成長的「小勇士獎座」，為童年學習旅程寫下最難忘的一頁，也為這場充滿海味、勇氣與祝福的畢業典禮畫下溫暖句點。

林雁平表示，為了讓孩子能安全且自信地完成挑戰，畢業前好幾個月，便在龍洞灣海洋公園專業教練指導下練習，累積海洋運動能力。期許畢業生帶著這份勇氣與熱情，迎接人生中每一個挑戰與目標。未來無論航向何方，都能記得自己曾經勇敢划過龍洞灣。

蔡姓畢業生說，在和美國小六年的學習中，參加了浮潛、獨木舟、攀岩、輕艇訓練等課程，感謝老師與教練的指導，讓我擁有與其他學校不同的學習體驗，是一輩子都會記得的回憶。

潘文忠說，看到畢業生發揮在學校學習的各項技能，非常堅定、勇敢的跨越龍洞灣，包含潛水拿到自己的畢業證書，驗證海洋之子教育在和美國小實踐，和美國小也是落實海洋教育的典範。看到孩子勇敢向前，相信也是他們未來學習路上最大的力量。

潘文忠表示，今天看到的海洋畢業典禮真得是別開生面，他也看到整個社區的投入，大家常會說「舉全村的力量來支持孩子的教育」，和美國小做到了，今天的海洋畢業典禮，讓他印象非常的深刻，永生難忘。

和美國小表示，海洋畢典能夠順利舉行，仰賴許多單位共同合作。包含龍洞灣海洋公園專業教練訓練與海上典禮布置，海巡署第2岸巡隊在岸上及海上進行安全戒護，深澳觀光船東鳴號擔任觀禮船，龍洞漁港多艘船隻協助典禮流程，鼻頭角潛水擔任水下攝影，讓整場海洋畢業典禮在完善規畫與安全守護下順利完成。

校方說，從海面划行到水下領證，從翻舟自救到船上受獎，和美國小以龍洞灣為教室，讓畢業生成為真正親海、知海、愛海、護海的海洋之子。未來將持續深耕海洋教育與戶外教育，陪伴孩子在山海之間探索世界、鍛鍊身心、建立自信，帶著勇氣划向人生更寬廣的藍海。

新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，校長林雁平帶領畢業生划獨木舟勇渡龍洞灣。圖／和美國小提供
新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，校長林雁平帶領畢業生划獨木舟勇渡龍洞灣。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生登船領取小勇士獎座。圖／和美國小提供
新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生登船領取小勇士獎座。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生潛入龍洞灣領取畢業證書。圖／和美國小提供
新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生潛入龍洞灣領取畢業證書。圖／和美國小提供

新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生划獨木舟列隊向校長來賓敬禮。圖／和美國小提供
新北市貢寮區和美國小今天在龍洞灣舉行海洋畢業典禮，畢業生划獨木舟列隊向校長來賓敬禮。圖／和美國小提供

獨木舟 潘文忠 美國

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