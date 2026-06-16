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新北優免入學近九成七報到率 他「放棄建中」選新北在地高中

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
錦和高中國中部同學汪暐植以35.6分成績選擇就近入學錦和高中，他認為比起每天舟車勞頓通勤到外縣市讀高中，不如將時間用來念書或參加社團。圖／新北教育局提供
錦和高中國中部同學汪暐植以35.6分成績選擇就近入學錦和高中，他認為比起每天舟車勞頓通勤到外縣市讀高中，不如將時間用來念書或參加社團。圖／新北教育局提供

115學年度新北市公立高中優先免試入學錄取學生昨日完成報到。此次各國中報名學生總計1萬387人，有31所學校提供2927個招生名額，共錄取2741人，經統計完成報到有2642人，總報到率達96.39%。教育局表示，此結果展現學生及家長對新北社區高中職辦學特色及在地就學環境的高度認同。

錦和高中國中部同學汪暐植以35.6分的佳績選擇就近入學錦和高中，能夠繼續在熟悉的環境學習，他覺得比起每天舟車勞頓通勤到外縣市高中，不如將時間用來念書或是參加社團充實自己，且新北市提供最高30萬元的在地就學獎學金，預計作為未來升讀大學的教育基金。

五峰國中葉宇凱同學今年以33.8分 的優異成績錄取新店高中，看見姊姊當年透過「優先免試入學」管道進入新店高中後，藉由校內豐富的科學競賽、專題研究等資源培養深厚興趣，最終成功透過「繁星推薦」錄取第一志願，宇凱決定追隨姊姊的腳步。

教育局表示，統計顯示包括華僑高中、新店高中、中和高中、新莊高中、新北高中、林口高中、海山高中、三重高中、永平高中、樹林高中、明德高中、秀峰高中、安康高中、丹鳳高中、清水高中、三民高中、錦和高中、光復高中、竹圍高中、北大高中、泰山高中、三重商工、新北高工及鶯歌工商等24所學校報到率皆超過95%，反映學生及家長在升學選擇上，愈來愈重視學校課程特色、學習環境及未來發展方向，而不再僅以分數作為唯一考量。

教育局指出，新北市持續推動在地就學政策，自104學年度起辦理優先免試入學，並自111年起推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入逾5000萬元，整合公立高中職特色課程，結合90所公私立大專校院合作開設超過250門實體及線上專班課程與營隊，免費提供全市公私立高中職學生選修，協助學生深化學習歷程、提早探索未來方向。

另為鼓勵學生就近就讀新北市公立高中職，凡設籍新北市且為新北市國中畢業生，經錄取就讀新北市公立高中職學校且教育會考成績達標者，最高可申請30萬元獎學金，提供學生實質升學支持，透過優先免試入學機制，學生能依興趣與專長選擇適合自己的學校，在熟悉的生活圈中安心學習、穩定成長。

教育局提醒，尚未錄取的學生仍可參與6月18日至25日的「基北區免試入學志願選填」作業。建議學生選填志願時，依據個人性向、興趣與能力審慎選擇，並參考招生名額查詢、個人序位、學校類型等資訊作為選填依據，相關資訊可至「新北市十二年國教資訊網」https://se.ntpc.edu.tw/12basic或「中等教育資源網」http://se.ntpc.edu.tw查詢。

免試入學 新北 教育局

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