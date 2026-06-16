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涉職場霸凌遭解職 琉球國中前校長喊冤：從未違法對得起教育

中央社／ 屏東縣16日電
監察院去年糾舉涉職場霸凌的前琉球國中校長蘇傳桔，屏東縣政府調查後在今年5月解除他的校長職務。聯合報記者潘奕言／攝影
監察院去年糾舉涉職場霸凌的前琉球國中校長蘇傳桔，屏東縣政府調查後在今年5月解除他的校長職務。聯合報記者潘奕言／攝影

監察院去年糾舉涉職場霸凌的前琉球國中校長蘇傳桔，屏東縣政府調查後在今年5月解除他的校長職務。蘇傳桔今天表示，自始自終從未違法，自己對得起琉球的教育。

屏東縣教育處今天表示，前琉球國中校長蘇傳桔涉不適任案，依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」完成審議，今年5月19日已解除蘇傳桔校長職務，蘇傳桔在縣府體育發展中心支援至6月30日，將回琉球國中擔任教師，8月再調至其他學校。

教育處提及，將持續督導各校落實人事管理與職安監督機制，於校長行政會議宣導相關校園霸凌防治知能、預防及輔導機制，並提供專業心理諮詢、輔導與支持，協助教師因應校園危機。

對於解職，蘇傳桔透過電話表示，對於霸凌一案，已經也向教育部提出申訴，針對同校老師上法庭作證說法與事實不符部分，也已向屏東地檢署提出告訴，靜待司法結果中，而自己「當不當校長已經無所謂了」。

蘇傳桔強調，自始自終沒有違法，所做一切都是為教育、為學生，回鄉7年，自己無怨無悔，更對得起琉球的教育。

監察院在去年12月糾舉文中提及，蘇傳桔時任琉球國中校長，對於代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，後續由屏東縣政府啟動不適任校長程序審議並解職。

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