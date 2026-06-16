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老師罵老師？台中學校傳霸凌 教師兼家長因功課問題致電導師羞辱
台中市大甲區某國小有身兼家長的教師遭控長期霸凌同事，因小孩功課不如預期遂致電導師辱罵，導師身心受創。校方今天表示，已找來2名教師了解狀況，若提出申訴，依法處理。
有民眾在臉書專頁（Facebook）「我愛大甲2」發文，台中市大甲區百年老校有「教師兼家長」長期霸凌同事。文中提到，因他的小孩作業成果不如預期，於是打電話給導師謾罵、羞辱，導師身心受創、名譽受損。
貼文中提到，學校行政團隊的態度竟然始終是「消極退縮、毫無作為」，質疑非得讓校園霸凌悲劇再度重演，學校高層才會願意重視，並呼籲教師隨身攜帶錄音筆與微型攝影機，全面蒐證，確保自身的權益與人身安全。
校方表示，已向2名教師了解情況，導師表示，家長講話很大聲；家長則說，只是為了反映孩子的課業問題。目前導師未提出申訴，校方已指示教務處處理，若導師提出申訴，即依法辦理。
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