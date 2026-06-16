AI旋風從產業吹向新生代 竹科實中學生奪AI競賽大獎

新竹科學園區實驗高中雙語部今年為台灣唯一代表台灣高中的隊伍赴美參加VEX AI 世界賽 （Innovate Award），三位台灣高中生組成的高中生機器人隊伍3952J，榮獲高中組重要獎項 Innovate Award（創新獎），透過機器人創新設計、完整工程筆記，以及實際驗證來展現獨特且跳脫常規的問題解決能力，和評審面試表現上的卓越成果贏得評審的青睞，更讓世界看見台灣高中生在人工智慧與工程教育上的創新潛力。

為何隊伍名稱叫3952J ？原來是取自台灣最高峰玉山海拔3952公尺。三位受獎的高中生于方旭、郭柔均、朱妍妮表示，選擇這個隊號，是希望以玉山精神勉勵自己，「攀登高峰的路從來不會平坦，但只要勇於挑戰、不畏困難、彼此扶持，就能一步一步突破極限，抵達更高的地方。」

2026 VEX AI Robotics Competition世界賽6月12日至14日在美國加州大學柏克萊分校舉辦，Innovate Award獎項是VEX世界賽最具代表性的評審獎項之一，頒發給在機器人設計或比賽策略上展現高度原創性，並透過實際測試與工程驗證證明其可行性的團隊。獲獎作品必須被評審認定為「獨一無二或不常見的解決方案」，展現跳脫常規的問題解決能力與創新思維，而此次獲獎，不僅代表技術能力受到肯定，更象徵學生具備將創意轉化為實際成果的工程素養。

一名陪同孩子前往柏克萊參賽的學生家長描述，比賽包括15秒自主隔離挑戰階段（Isolation Period），機器人必須在無人介入的情況下，透過感測器與程式自主完成任務，考驗演算法設計、感測整合與邏輯思維；接著進入1分45秒互動對戰階段（Interaction Period），兩隊機器人在同一場域中即時應變、調整策略並相互競爭，展現團隊合作、臨場判斷與問題解決能力；此外，還有1分鐘技能挑戰賽（Skills Challenge），由隊伍獨立完成任務，以驗證機器人的穩定性、精準度與整體表現，也因此，這位家長深感VEX AI 世界賽不只是機器人競技，更是一場對學生綜合能力的全面考驗。

而除了場上的競技表現，評審也透過工程筆記審查與面試，深入了解學生如何運用工程設計流程分析問題、記錄測試與迭代歷程，並清楚表達設計理念與創新思維。家長對此指出，VEX AI 所考驗的，不僅是程式能力或機械設計，更是學生在工程邏輯、跨域整合、溝通表達、團隊協作，以及面對挫折時持續改進的能力。

于方旭、郭柔均、朱妍妮這三位學生的家長認為，獲獎不僅是對三位學生努力與創意的肯定，更彰顯新竹科學園區實驗高級中等學校雙語部在培育未來科技人才上的成果。透過雙語教育、跨域學習與國際競賽的歷練，學生不只是學習科技，更學習如何合作、創新與解決真實世界的問題。