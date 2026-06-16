新北續推國中八年級公費HPV疫苗 男女學生皆受惠省1萬4千元
為預防人類乳突病毒（HPV）感染引發的多種癌症與疾病，新北市持續推動國中八年級學生公費HPV疫苗接種政策，協助孩子及早建立防癌保護力。衛生局呼籲，新北市113學年度入學且尚未接種第1劑HPV疫苗之學生儘速安排接種，把握最佳預防時機，為學生健康未來增添一道堅實防線。
人類乳突病毒（HPV）感染不分男女，除與子宮頸癌密切相關外，也可能導致頭頸癌、口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等疾病。由於目前尚無特定藥物可有效清除HPV感染，因此接種疫苗是最有效且具成本效益的預防方式。
目前公費提供符合資格學生免費接種2劑HPV疫苗，以市價每劑約3000元至7000元，完整接種可為家庭節省約6000元至1萬4000元費用，讓孩子獲得健康保障的同時，也減輕家長經濟負擔。
衛生局長陳潤秋表示，HPV疫苗是目前預防多種癌症最有效的方法之一，也是送給孩子最有價值的健康禮物，世界衛生組織（WHO）建議於尚未接觸病毒前完成接種，可獲得最佳保護效果，尤其9至14歲青少年僅需接種2劑即可建立良好免疫力。研究顯示，完整接種HPV疫苗可有效預防超過七成子宮頸癌發生，同時降低口咽癌、肛門癌及外生殖器癌等多種與HPV相關疾病風險。
陳潤秋指出，HPV疫苗不只是女性預防子宮頸癌的重要武器，更是男性預防相關癌症的重要防線，HPV感染不分性別，男女共同接種除了保護自己，也能降低病毒傳播風險。呼籲符合資格學生務必把握公費接種機會，及早接種及早保護。
衛生局說明，符合資格學生可至新北市29區衛生所或新北市立聯合醫院三重院區完成接種；如錯過校園接種時程，也可透過新北市政府雲端櫃台申請補接種服務，經審核後由衛生所安排接種時間。
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