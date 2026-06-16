竹縣投入1.2億支持15所偏鄉國中 減班增師縮短城鄉差距

因應新竹區高級中等學校免試入學制度117學年度由三級制調整為五級制，新竹縣政府投入5年1.2億推動「教育支持與學力提升方案」，針對15所偏遠地區及非山非市國中，透過降低班級人數、增置教師員額及強化升學支持機制等措施，提升偏鄉教育品質與學生競爭力。

新竹縣長楊文科表示，教育是翻轉地方發展最重要的力量，無論學生身處城市或偏鄉，都應享有優質教育資源。面對117學年度升學制度調整，縣府將針對縣內15所偏遠地區及非山非市公立國中，改善教師編制有限、專長師資不足及跨科配課等問題，並投入1.2億人事及增班教室設備經費，提升偏鄉學校辦學能量。

新竹縣教育局長蔡淑貞指出，方案包含三大核心策略。首先，偏遠地區及非山非市國中每班學生數規畫由30人調降至25人，透過小班精緻化教學，讓教師更能掌握學生學習狀況，落實差異化教學及個別化輔導，提升學生學習成效與基本學力。

其次，針對6班以下小型學校，將額外增置1名正式教師員額並納入正式編制。教育局表示，小型學校長期受限於教師編制不足，部分課程須由非專長教師兼任授課，未來將透過增加教師員額及跨校共聘機制，提高專業授課比例，強化教學品質。

此外，教育局也將積極向中央及各招生學校招生委員會爭取增加公立高中優先免試入學名額，擴大在地學生升學機會，鼓勵就近入學，進一步平衡城鄉教育資源配置，讓偏鄉學生在升學制度調整後，仍能保有穩定且公平的升學管道。

縣府表示，教育投資是最具價值的長遠建設，未來將持續爭取中央補助及籌措相關財源，全力支持偏鄉教育發展。

新竹縣長楊文科表示，教育是翻轉地方發展最重要的力量，無論學生身處城市或偏鄉，都應享有優質教育資源。圖／新竹縣政府提供