普中「三十而光 目中有人」計畫 讓三好四給精神轉為校園行動

佛光山普門中學紀念已故創辦人星雲大師母親李劉玉英女士逝世30周年，舉辦「三十而光─目中有人」計畫，延續星雲大師「三好四給」人間佛教教育精神，今日頒獎活動，獲獎學生分享，參與計畫後發現，善意其實可以從每天的小事開始。

這項計畫由財團法人謝黃扁文化藝術基金會主辦、高雄福華名品協辦，以國一忠、孝、仁、愛、信五班學生辦辦，透過「三小姐 」及「給小姐」角色設計，引導學生落實「做好事、說好話、存好心」，及「給人信心、歡喜、希望、方便」等三好四給信念，讓品德教育轉化為校園生活行動。

今日頒獎活動雖逢風雨，仍有多名佳賓到場支持。基金會董事長謝郭秀英表示，教育最珍貴的是讓孩子學會看見他人、尊重他人，一句好話、一個微笑、一次主動幫忙都能成為善的種子。普門中學校長王文俊也指出，「目中有人」代表做人做事要真正看見別人、關懷別人，品德養成就在每天的小事中累積。

健茂科技公司總裁許長祿分享自身經驗，他從澎湖困苦環境一路求學，歷經12所學校，取得博士學位。他說，成功不只靠聰明，重要的是願意努力與付出；AI時代來臨，未來社會需要的不只是高能力者，更需要有溫度、有責任感、願意創造價值的人。他勉勵學生「把聰明用在創意上，把表現放在奉獻上」。

今天頒獎典禮頒發「最真誠獎」、「最持續獎」、「最感動獎」「實踐進步獎」及「學習力行獎」。主辦單位表示，透過「三十而光—目中有人」計畫，讓孩子在被看見、被鼓勵中學習成長。當善念成為習慣，每個孩子都能成為照亮他人的一道光。

響應此項計畫，德奇鋼鐵工業公司贊助10萬元教育儲金，健茂科技團隊亦提供近30萬元產品與禮品，鼓勵學生力行三好四給精神。

擁有三個博士學位的健茂科技總裁許長祿（站立者），分享從澎湖困苦環境一路求學的經歷。圖／普門中學提供