約訪拖到火燒屁股！荒唐學生還揶揄學霸歌手「別急哭」 網見對話全炸鍋

約訪別人卻是這種態度？目前就讀台大的高材生台語歌手亦辰兒，在社群平台感嘆，自己收到學生的職業訪談邀約後，對方不僅嚴重拖延，在時間喬不攏時，竟然還理直氣壯質問受訪者：「你不能假日就放假嗎？」甚至輕佻調侃，揶揄亦辰兒「別急哭」，荒謬言行讓他傻眼，對話曝光後也引發全網怒火。

台語創作男歌手亦辰兒日前在社群平台Threads發文，無奈揭露自己遭到學生無禮約訪的經歷。他PO出多張對話截圖表示，對方因職業訪談作業前來聯絡，卻一路拖延到火燒屁股才來詢問時間，溝通過程中甚至態度傲慢無禮，讓他直呼遇到「荒腔走板的學生」。

只見圖中學生因為作業繳交在即，一連丟出幾則訊息催促時間，甚至直言「能不能早點」、「我們明天還要上課」、「偏緊」。亦辰兒隨後回覆，表示自己當時也有課程、無法提早結束，若時間無法配合，再請學生換成其他時間訪問。不料，對方竟突然擺出質問態度反嗆：「你就不能假日就放假嗎還要上課」、「不行周二就要報告了」。

學生輕浮的態度令他咋舌，在傻眼之餘，亦辰兒也直接反問：「你這是對一個受訪者講話的態度嗎？」並一一點出對方的問題，強調這份作業明明早就有規劃，是學生自己拖延到最後一刻，怎會時間喬不攏反而變成受訪者的問題？他直言，若是學生能提早聯絡，本來都可以協調出其他時間。

然而，學生竟突然甩出一句話：「好好好你別急哭，10點10點」。事實上，「你已急哭（你別急哭）」是近年在網路社群及遊戲圈瘋傳的嘲諷梗，起初源自遊戲直播間的口頭禪，用來戲謔對手因為逆風而心態崩潰。後來演變成一種強烈「精神勝利法」的施壓用語，每當一方想極力反駁、講道理時，另一方就會祭出這句話，惡意調侃對方已經氣到快哭了。這句話瞬間點燃亦辰兒的怒火，當場回擊：「這句是什麼意思，你一點檢討意願都沒有嗎？你的問題然後用這麼輕率的詞說我」，而學生最後僅輕描淡寫地丟下一句：「好啦好啦抱歉」，毫無反省之意。

這段對話曝光後，隨即引發一票網友不滿，紛紛留言力挺亦辰兒：「拜託告訴我你有拒絕，身為大人，有責任讓青少年學習到自己行為可能帶來的後果」、「『好好好你別急哭』，急的是誰啊好難猜」、「好可怕，這個除了拒訪感覺還可以寫mail給對方授課老師」、「那個確定時間的態度就很有問題，什麼叫『偏緊』？好好講話很困難的嗎？」、「你不要給這群學生訪談才是為他們未來著想」、「他還小不懂事，所以不要放過他。拜託讓我知道最後拒絕了，拜託」、「原來這就是抖音小紅書養大的這一代…好慘…」、「把正式邀訪當抖音評論區喔？」

而其實現年僅24歲的亦辰兒背景大有來頭，身為台語創作男歌手的他，目前就讀於台大音樂學研究所。他展現了極高的音樂天賦，2023年憑藉專輯《娑婆訶》榮獲全球音樂獎（Global Music Awards）男歌手獎、另類流行音樂獎、專輯概念獎3項銅獎。此外，他也曾為黃妃、賴慧如等金曲台語歌后操刀作詞，其中黃妃演唱的《蘭姨》，便是他高二時撰寫的作品，也是他涉足音樂業界的起點，在當時便展現出超越年齡的創作底蘊。