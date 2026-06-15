親子共讀增進感情 新北市圖暑假推150場閱讀活動

暑假即將到來，新北市立圖書館今年以「愛與關係」為主題，推出「讀出好關係」兒童暑假閱讀活動，將於7月1日至8月30日展開超過150場閱讀推廣活動，透過書展、講座、故事屋、研習課程及電影欣賞等多元形式，引導孩子認識情緒、學習表達與建立同理心，也鼓勵家長利用暑假陪伴孩子共讀，增進親子互動與情感交流。

新北市立圖書館表示，今年暑假閱讀活動從「與自己」、「與家人」及「與朋友」三個面向出發，聚焦情緒認識、親子溝通與人際互動，希望透過閱讀陪伴孩子學習理解自己與他人，建立良好的人際關係與溝通能力。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，親子共讀是深化親子情感與培養閱讀習慣的重要橋梁，透過家長陪伴與引導，孩子能依照自己的興趣探索不同類型書籍，進一步提升閱讀興趣與學習動力。今年特別以「讀出好關係」為主題，希望透過閱讀為親子關係注入更多陪伴與理解，讓家長與孩子在共讀中建立更緊密的互動。

活動內容包括「讀出好關係」主題書展、「感受溝通力」系列講座、「悅讀紓寫」研習班、「讀出心聲」故事屋及「愛的真諦」電影院等。其中，「感受溝通力」講座邀請專家分享親子互動與情緒管理技巧，包含總館7月23日「在關係裡，找到剛剛好的自己」、8月1日「藏在情緒裡的大小事」，以及板橋四維分館、蘆洲集賢分館等館舍舉辦的親子共讀與親職教育講座。

此外，「悅讀紓寫」研習班也結合閱讀與書寫，引導孩子表達內心感受。例如新莊中港分館推出「我想交朋友─孩子社交力大進擊」，透過情境模擬與互動課程培養社交能力；中和分館則辦理「情緒魔法瓶─找回心中平靜力量」，協助孩子學習情緒調節與自我照顧。

新北市圖表示，所有暑假閱讀活動皆免費參加，將自6月22日起陸續開放報名。另暑假期間也持續提供80元幸福餐券服務，照顧低收入戶、中低收入戶、高風險家庭及身心障礙學童，讓閱讀與關懷不中斷。