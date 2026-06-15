聽新聞
0:00 / 0:00
豪雨農損破2000萬元 芋頭、一期水稻皆逾500萬
農業部統計，8日起的豪雨帶來部分農損，金額已超過新台幣2000萬元，包括芋頭、一期水稻受害較嚴重，損失皆逾500萬元。
農業部發布新聞稿，8日起豪雨影響，造成農業災情，經農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報到今天上午11時的資料，農業產物及民間設施估計損失計2391萬元。
農業部指出，農產損失估計2381萬元，農作物被害面積473公頃，被害程度22%，換算無收穫面積104公頃，受損作物主要為芋頭，被害面積55公頃，損害程度33%，換算無收穫面積18公頃，損失金額515萬元，其次為一期水稻損失502萬元，茄子、西瓜及苦瓜等損失都是200多萬元。
縣市受損情形部分，屏東縣損失1485萬元（占62%）、雲林縣291萬元（占12%）、高雄市164萬元（占7%）較嚴重。
另外，林木受損林產損失3萬元，水平棚架網室等民間設施損約7萬元。
【編輯推薦】
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。