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豪雨農損破2000萬元 芋頭、一期水稻皆逾500萬

中央社／ 台北15日電

農業部統計，8日起的豪雨帶來部分農損，金額已超過新台幣2000萬元，包括芋頭、一期水稻受害較嚴重，損失皆逾500萬元。

農業部發布新聞稿，8日起豪雨影響，造成農業災情，經農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報到今天上午11時的資料，農業產物及民間設施估計損失計2391萬元。

農業部指出，農產損失估計2381萬元，農作物被害面積473公頃，被害程度22%，換算無收穫面積104公頃，受損作物主要為芋頭，被害面積55公頃，損害程度33%，換算無收穫面積18公頃，損失金額515萬元，其次為一期水稻損失502萬元，茄子、西瓜及苦瓜等損失都是200多萬元。

縣市受損情形部分，屏東縣損失1485萬元（占62%）、雲林縣291萬元（占12%）、高雄市164萬元（占7%）較嚴重。

另外，林木受損林產損失3萬元，水平棚架網室等民間設施損約7萬元。

農業部 豪雨 芋頭

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