豪雨農損破2000萬元 芋頭、一期水稻皆逾500萬

三鶯線通車在即，新北捷運路網持續擴展，帶動軌道運輸、機電維修、智慧維運及行控管理等專業人才需求。新北市教育局今天與新北捷運公司成立「新北軌道人才培育產學合作策略聯盟」，串聯8所技術型高中及4所科技大學，透過課程共構、職場體驗及實務共訓，建構完整的軌道人才培育體系。今年暑假首度提供30名工讀名額，安排學生走進環狀線、三鶯線及淡海輕軌等場域，提早認識軌道運輸產業與未來職場。

2026-06-15 12:24