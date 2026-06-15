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台中清水高中學生英語接待 美國遊學團看到熱情自信與親和力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水高中學生以英語介紹清水牛罵頭園區歷史文化，展現良好的語言能力與國際視野。圖／清水高中提供
台中清水高中學生以英語介紹清水牛罵頭園區歷史文化，展現良好的語言能力與國際視野。圖／清水高中提供

台中市立清水高中雙語實驗班成立第5年，日前與美國大學生的實體交流活動中，學生以英語自信表達、分享文化，展現與世界接軌的能力。交流活動中，學生帶領美國師生參訪牛罵頭遺址文化園區，以英語介紹清水地區的歷史文化與在地特色，讓國際友人深入認識台灣地方文化，美國大學生稱讚也感謝。

清水高中與靜宜大學國際學院在語言學習方面長期合作，本月12日接待來自美國加州喜瑞都學院（Cerritos College）遊學團到校交流。雙語實驗班學生以英語介紹學校特色、學習經驗和台灣文化，在真實情境中運用課堂所學，展現良好的語言能力與國際視野。

清水高中表示，雙語實驗班除強化學生英語能力外，更重視跨領域學習與自主探究。學生平時透過英語簡報、專題研究及文化分享等課程活動，培養表達溝通、資訊整合及團隊合作能力。近年來，學校持續與印度、日本及印尼等國學校進行國際視訊交流，今年更與日本京都產業大學附屬中學校高等學校締結姊妹校，積極拓展國際教育版圖。

美國學生Rowan Gonzalez表示，最難忘的是與台灣學生面對面交流，透過課堂討論、成果分享及卡片交換，增進彼此了解，也建立珍貴的跨國友誼。Fatima Nunez分享，與台灣學生交流共同興趣的過程自然愉快，清水高中學生展現出的熱情、自信與親和力，讓她留下深刻印象。兩位學生都肯定清水高中學生能夠自信運用英語表達想法，展現優異的溝通能力與學習成果。

清水高中校長蕭建華表示，雙語教育的目標不只是提升語言能力，更重要的是培養學生與世界對話的能力。此次與美國喜瑞都學院的交流，展現雙語實驗班5年來的教學成果，也讓學生在真實情境中學習溝通、理解文化與建立自信。未來學校將持續深化雙語教育與國際合作，培育具備國際視野、跨文化理解能力與全球競爭力的新世代人才。

台中清水高中雙語班學生，本月12日接待來自美國加州喜瑞都學院（Cerritos College）遊學團。圖／清水高中提供
台中清水高中雙語班學生，本月12日接待來自美國加州喜瑞都學院（Cerritos College）遊學團。圖／清水高中提供

清水高中學生以流利英語，介紹台灣的在地美食，與美國學生分享飲食文化。圖／清水高中提供
清水高中學生以流利英語，介紹台灣的在地美食，與美國學生分享飲食文化。圖／清水高中提供

英語 美國 大學生 雙語教育 台中

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