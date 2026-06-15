課後鐘點費漲20％ 桃市府補差額

六都近期調整課後輔導鐘點費，桃園市政府將每節鐘點費由四百五十元調升至五百四十元，調幅百分之廿，並溯及自一一四學年度第二學期實施，差額由教育局預算補助，學校不需再向家長追收費用，是六都唯一。台中市也將調增鐘點費至五百四十元，七月上路。

桃園市教育局指出，教育部日前宣布調高國中代課及兼任教師鐘點費，由每節三七八元調升至四五五元，調幅約百分之廿。為避免課後輔導教師待遇與正規鐘點脫節，影響教師授課意願與教學品質，桃市府同步啟動法規修正作業，將課後輔導教師鐘點費由四百五十元調升至五百四十元。

教育局說明，修正後的鐘點費溯及一一四學年度第二學期，由於各校課後輔導費用早已完成收費，市府決定由教育局編列經費補助，今年二月至六月期間每節課增加的九十元鐘點費差額由市府負擔。

台中市教育局則是從今年七月起調升寒暑假學藝活動及課後輔導教師授課鐘點費，國中每節由四百五十元調升至五百四十元；高中附設國中部則可依授課時間彈性調整，每節五十分鐘最高可達六百元；高中由原五百五十元調升至六百六十元。

中市教育局指出，課業輔導及學藝活動調整家長收費及鐘點費數額，並於學校辦理課後輔導或學藝活動前向家長收取。