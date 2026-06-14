憂校車接送成安全死角…綠議員關心接送安全網 中市府：4措施守護
防範校車接送成為安全死角，民主進步黨台中市議員周永鴻今天要求中市府盤點學生接送安全作為。中市府表示，持續透過人員資格查核、教育訓練等4措施，全面守護學生安全。
周永鴻根據媒體報導表示，中部1名校車司機涉嫌以宗教話術誘騙、性侵多名學生，這起案件提醒各縣市，孩子上了校車，不代表安全就已經到位。台中市政府應立即盤點學生接送安全，不能等悲劇發生才補破網。
周永鴻指出，台中有大量校車、幼兒園娃娃車、補習班接送車與特教接送服務，此案雖非台中個案，卻足以成為台中的警訊。當接送人員因職務取得學生信任，再利用宗教、情感或權力不對等操控孩子，風險往往藏在日常的上下學途中。
周永鴻認為，市府應檢視現行制度是否只看「有沒有合格車輛」、「有沒有駕照」、「有沒有基本文件」，卻忽略接送人員與學生長期接觸後，可能衍生的不當邀約、私下聯繫或權勢利用。真正要補強的不只是背景查核，而是整套接送安全管理，他要求市府跨局處共同把關。
台中市政府教育局回應，學生接送安全除涉及交通安全外，也與兒少保護及校園安全息息相關，市府持續透過4大措施，包括人員資格查核、教育訓練、接送管理及聯合稽查等機制，全面守護學生安全。
教育局強調，凡因職務關係有機會長期接觸學生的人員，均應納入兒少保護及不適任人員管理範圍，未來也將持續與相關局處合作，強化人員管理、教育訓練及通報機制，共同營造安全、友善的學習環境。
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。