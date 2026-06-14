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南投408名畢業生獲縣長獎 許淑華致謝老師付出

中央社／ 南投縣14日電
南投縣長許淑華（左）14日頒獎給獲「縣長獎」的畢業生，許淑華表示，感謝老師、校長用心教導，關心孩子各種狀況並確保受教權，營造優質教育環境是縣府持續追求的目標。中央社
南投縣長許淑華（左）14日頒獎給獲「縣長獎」的畢業生，許淑華表示，感謝老師、校長用心教導，關心孩子各種狀況並確保受教權，營造優質教育環境是縣府持續追求的目標。中央社

南投縣長許淑華今天頒獎給獲「縣長獎」畢業生，許淑華表示，感謝縣內各級學校老師、校長用心教導，關心孩子各種狀況並確保受教權，營造優質教育環境是縣府持續追求的目標。

南投縣政府今天在國立中興高中舉辦「縣長獎」聯合頒獎典禮，大學到小學共408名學生獲獎，許淑華出席為畢業生頒獎，紀念禮品包含書法家李轂摩親題「學行俱優」悠遊卡、耳機等，今年頒獎典禮特別邀家長上台合影，許多學生、家長把握機會與許淑華自拍。

許淑華表示，已實現「班班有大屏」、「一師一載具」，今年更達成全縣學生「生生有平板」，透過數位載具學習，縮短城鄉差距；另外，擴大國中小行政人力編制，緩解教師兼任行政壓力，讓教育回歸教學本質。

許淑華說，持續編列新台幣1300萬元出國獎助學金，可補助南投縣近600名學生出國交流，縣府今年也提出「在地升學，頂尖未來」獎勵方案，鼓勵優秀學生在地升學；她說，縣府將持續作為學生最堅實後盾，期盼優秀的未來棟梁帶著祝福與滿滿能量勇往直前。

南投縣政府教育處表示，近一年教育整體表現亮眼，包含學生參加風力能源世界賽奪冠軍、學生黃韻慈及張譯今獲總統教育獎、科展競賽全國第2名、2所學校獲教育部教學卓越金質獎、3校獲閱讀磐石獎、4座全國學生舞蹈比賽特優、18面全國中等學校運動會金牌等，歸功師生共同努力，才能達成豐碩收穫。

許淑華 教育部 南投

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