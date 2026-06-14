快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

土庫圖書館來了1位超熱心志工 創設「數學借問站」為國中生充電

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
剛從虎尾高中畢業的張信繁（左）超熱心，考完大學，在家鄉的土庫圖書館創設「數學借問站」，讓國中生問到飽、問到滿，解決課業難題。記者蔡維斌／攝影
剛從虎尾高中畢業的張信繁（左）超熱心，考完大學，在家鄉的土庫圖書館創設「數學借問站」，讓國中生問到飽、問到滿，解決課業難題。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾高中今年剛畢業的張信繁，熱愛服務，在家鄉的土庫鎮立圖書館擔任志工達6年，適逢國中期末考，剛考完大學擅長數理的他，接受館長彭冠綸邀請，在圖書館內成立「數學借問站」，免費為家鄉學弟妹課外輔導，不少家長大讚他是熱心的土庫少年家。

土庫鎮立圖書館僅鄰土庫國小，過去曾實施「下課10分鐘」鼓勵小朋友走進圖書館，並不定時舉辦各種親子閱讀講座，讓圖書館走進社區，獲各界好評；最近更率先推出「叫BOOK PANDA送！整個土庫都是我的圖書館」閱讀專案，獲得第8屆政府服務獎。

剛從虎尾高中畢業的張信繁，剛考完大學，滿腔服務社會熱忱的他，只報考警大，從國一就開始擔任土庫圖書館志工的他，剛考完大學除仍到圖書館服務並也自己接家教，圖書館長彭冠綸靈機一動，邀請他運用個人擅長的數理科目，在圖書館設立「數學借問站」，為正要期末考的國中學弟妹考前輔導。

張信繁一口答應，樂於協助學弟妹考前衝刺，他說，他本身就喜愛閱讀，到圖書館當志工，幫忙書籍編號歸位、整理書架、借還書等，也會利用時間看看自己喜愛的書籍，最近考完大學，時間多就接一些家教工作，受邀設立「借問站」，希望自己小小的力量，能多少幫一下學弟妹考好成績。

張信繁擅長數理，尤其具挑戰性且能促進邏輯思考能力的幾何學，他樂於助人，尤其幫人家解決一些難解問題，也很有成就感，他說，將來若時間許可，很樂意利用寒暑假，回到圖書館繼續擔任「借問站」志工。

幾位家長說，圖書館創設「家教志工」立意甚佳，尤其對家庭經濟較弱勢學生，有了「借問站」免費解題、充電，的確是很好的構想，尤其熱心的「家教哥哥」助力，相信孩子感到窩心，會更愛去圖書館。

剛從虎尾高中畢業的張信繁（右）超熱心，考完大學，在家鄉的土庫圖書館創設「數學借問站」，讓國中生問到飽、問到滿，解決課業難題。記者蔡維斌／攝影
剛從虎尾高中畢業的張信繁（右）超熱心，考完大學，在家鄉的土庫圖書館創設「數學借問站」，讓國中生問到飽、問到滿，解決課業難題。記者蔡維斌／攝影

圖書館 免費

延伸閱讀

畢業禮超有感！雲林縣議長獎首送20吋行李箱 學生收到喊「很喜歡」

咖啡廳變免費自習室？朋友讀書坐整天「一毛不花」 網曝更離譜行徑

國立二林工商「柑媽」得獎了！不忘教育初心黃秋柑入選杏壇芬芳錄

汐止區崇義高中畢業典禮 偏鄉、原民學子翻轉逐夢

相關新聞

土庫圖書館來了1位超熱心志工 創設「數學借問站」為國中生充電

雲林縣虎尾高中今年剛畢業的張信繁，熱愛服務，在家鄉的土庫鎮立圖書館擔任志工達6年，適逢國中期末考，剛考完大學擅長數理的他，接受館長彭冠綸邀請，在圖書館內成立「數學借問站」，免費為家鄉學弟妹課外輔導，不少家長大讚他是熱心的土庫少年家。

暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝

六月畢業季，台中市小黃公車駕駛黃金標近日收到特別的畢業禮物，多年來搭乘小黃公車上下學的黃竹國小畢業生，親手寫下感謝小黃公車一路守護的卡片，讓黃金標感動說，「這張感謝卡是我最珍貴的獎狀！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。