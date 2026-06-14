土庫圖書館來了1位超熱心志工 創設「數學借問站」為國中生充電

雲林縣虎尾高中今年剛畢業的張信繁，熱愛服務，在家鄉的土庫鎮立圖書館擔任志工達6年，適逢國中期末考，剛考完大學擅長數理的他，接受館長彭冠綸邀請，在圖書館內成立「數學借問站」，免費為家鄉學弟妹課外輔導，不少家長大讚他是熱心的土庫少年家。

土庫鎮立圖書館僅鄰土庫國小，過去曾實施「下課10分鐘」鼓勵小朋友走進圖書館，並不定時舉辦各種親子閱讀講座，讓圖書館走進社區，獲各界好評；最近更率先推出「叫BOOK PANDA送！整個土庫都是我的圖書館」閱讀專案，獲得第8屆政府服務獎。

剛從虎尾高中畢業的張信繁，剛考完大學，滿腔服務社會熱忱的他，只報考警大，從國一就開始擔任土庫圖書館志工的他，剛考完大學除仍到圖書館服務並也自己接家教，圖書館長彭冠綸靈機一動，邀請他運用個人擅長的數理科目，在圖書館設立「數學借問站」，為正要期末考的國中學弟妹考前輔導。

張信繁一口答應，樂於協助學弟妹考前衝刺，他說，他本身就喜愛閱讀，到圖書館當志工，幫忙書籍編號歸位、整理書架、借還書等，也會利用時間看看自己喜愛的書籍，最近考完大學，時間多就接一些家教工作，受邀設立「借問站」，希望自己小小的力量，能多少幫一下學弟妹考好成績。

張信繁擅長數理，尤其具挑戰性且能促進邏輯思考能力的幾何學，他樂於助人，尤其幫人家解決一些難解問題，也很有成就感，他說，將來若時間許可，很樂意利用寒暑假，回到圖書館繼續擔任「借問站」志工。

幾位家長說，圖書館創設「家教志工」立意甚佳，尤其對家庭經濟較弱勢學生，有了「借問站」免費解題、充電，的確是很好的構想，尤其熱心的「家教哥哥」助力，相信孩子感到窩心，會更愛去圖書館。

剛從虎尾高中畢業的張信繁（右）超熱心，考完大學，在家鄉的土庫圖書館創設「數學借問站」，讓國中生問到飽、問到滿，解決課業難題。記者蔡維斌／攝影