暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝

六月畢業季，台中市小黃公車駕駛黃金標近日收到特別的畢業禮物，多年來搭乘小黃公車上下學的黃竹國小畢業生，親手寫下感謝小黃公車一路守護的卡片，讓黃金標感動說，「這張感謝卡是我最珍貴的獎狀！」

台中市交通局推動小黃公車服務已邁入第8年，全市建置26條小黃公車路線，行經68所國中小及高中職學校，範圍涵蓋22個行政區、172個里，補足偏鄉公共運輸缺口，成為家長最安心、學子最便利通學夥伴。

小黃公車「黃竹線」自2020年開通，深獲地方肯定。小黃駕駛黃金標最近收到一張學生致謝的卡片，上面寫著「謝謝司機大哥每天載我們上下課，安全地把我們送到目的地，有你們真好，辛苦了！我們要畢業了！感謝台中市交通局的幫忙，讓我們能順利安心搭車，祝福大家行車平安、健康順心。」

黃金標原擔任一般計程車駕駛，加入小黃公車車隊，服務乘客大多是學生及偏鄉居民，多年來朝夕相處，已從乘客變成朋友，有時小朋友未搭車，還會關心請假或身體不舒服，如今將升上國中既開心又不捨。黃金標收到信後感動紅了眼眶，表示這是他開車生涯中「最寶貴的紀念品」。

位於太平山區黃竹國小，是被許多家長稱為「幸福小學」特色學校，有12位教師及雙語教育外籍老師，全校54位學生，僅3位設籍當地，其餘學生來自北屯、東區、大里、霧峰等地區，學校實施自由學區制度，交通局實施小黃公車讓偏鄉和市區交通無縫接軌，吸引學生跨區就讀；今年有11位學生畢業，6人搭小黃公車，其中有兩對雙胞胎。

吳姓家長說，雙胞胎兒子國小3年級從北屯轉學到黃竹國小，開心地說「怎不早點轉來黃竹國小」，搭小黃公車到校，學會獨立搭車、規劃行程與管理時間，不只成長又有自信。雙胞胎兄弟檔說，畢業前夕寫感謝卡，難忘駕駛每次上車都提醒「坐好喔！」時間飛快即將道別，特別送給駕駛滿滿的祝福。

交通局長葉昭甫指出，小黃公車克服公車無法服務的偏鄉地區，搭乘族群55歲以上佔54%，20歲以下學生族群26%居第二大主力，截至114年底累計發車逾36萬班次、載運約32萬人次，整體服務滿意度高達9成。

黃金標原擔任一般計程車駕駛，加入小黃公車車隊，服務乘客大多是學生及偏鄉居民，多年來朝夕相處，已從乘客變成朋友。圖／台中市政府提供