暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝
六月畢業季，台中市小黃公車駕駛黃金標近日收到特別的畢業禮物，多年來搭乘小黃公車上下學的黃竹國小畢業生，親手寫下感謝小黃公車一路守護的卡片，讓黃金標感動說，「這張感謝卡是我最珍貴的獎狀！」
台中市交通局推動小黃公車服務已邁入第8年，全市建置26條小黃公車路線，行經68所國中小及高中職學校，範圍涵蓋22個行政區、172個里，補足偏鄉公共運輸缺口，成為家長最安心、學子最便利通學夥伴。
小黃公車「黃竹線」自2020年開通，深獲地方肯定。小黃駕駛黃金標最近收到一張學生致謝的卡片，上面寫著「謝謝司機大哥每天載我們上下課，安全地把我們送到目的地，有你們真好，辛苦了！我們要畢業了！感謝台中市交通局的幫忙，讓我們能順利安心搭車，祝福大家行車平安、健康順心。」
黃金標原擔任一般計程車駕駛，加入小黃公車車隊，服務乘客大多是學生及偏鄉居民，多年來朝夕相處，已從乘客變成朋友，有時小朋友未搭車，還會關心請假或身體不舒服，如今將升上國中既開心又不捨。黃金標收到信後感動紅了眼眶，表示這是他開車生涯中「最寶貴的紀念品」。
位於太平山區黃竹國小，是被許多家長稱為「幸福小學」特色學校，有12位教師及雙語教育外籍老師，全校54位學生，僅3位設籍當地，其餘學生來自北屯、東區、大里、霧峰等地區，學校實施自由學區制度，交通局實施小黃公車讓偏鄉和市區交通無縫接軌，吸引學生跨區就讀；今年有11位學生畢業，6人搭小黃公車，其中有兩對雙胞胎。
吳姓家長說，雙胞胎兒子國小3年級從北屯轉學到黃竹國小，開心地說「怎不早點轉來黃竹國小」，搭小黃公車到校，學會獨立搭車、規劃行程與管理時間，不只成長又有自信。雙胞胎兄弟檔說，畢業前夕寫感謝卡，難忘駕駛每次上車都提醒「坐好喔！」時間飛快即將道別，特別送給駕駛滿滿的祝福。
交通局長葉昭甫指出，小黃公車克服公車無法服務的偏鄉地區，搭乘族群55歲以上佔54%，20歲以下學生族群26%居第二大主力，截至114年底累計發車逾36萬班次、載運約32萬人次，整體服務滿意度高達9成。
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。