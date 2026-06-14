快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園課後輔導鐘點費漲20% 本學期差額市府全包家長免補繳

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府完成國中課後輔導鐘點費修法，將每節鐘點費由450元調升至540元，調幅達20%。資料照。圖／桃園市教育局提供
桃市府完成國中課後輔導鐘點費修法，將每節鐘點費由450元調升至540元，調幅達20%。資料照。圖／桃園市教育局提供

桃市府近期完成國中課後輔導鐘點費修法，將每節鐘點費由450元調升至540元，調幅達20%，並溯及自今年2月23日、114學年度第二學期起實施。教育局表示，第二學期增加的90元差額會由教育局編列經費全數補助，學校不需再向家長追收費用，桃市也成為六都中唯一不向家長二次收費的直轄市。

六都近期調整課後輔導費，其中，台北市、新北市、台中市規畫自今年7月1日起實施新制，台北市鐘點費調升至600元，新北、台中則調升至540元。台南市於今年2月24日起調升至500元，調幅約11.1%。桃園市與高雄市則自今年2月23日起調升至540元，調幅20%，是六都最早啟動新制的直轄市，桃市也以教育局預算補助第二學期差額，成六都唯一。

桃園市教育局表示，教育部日前宣布調高國中代課及兼任教師鐘點費，由每節378元調升至455元，調幅約20%。為避免課後輔導教師待遇與正規鐘點脫節，影響教師授課意願與教學品質，桃市同步啟動法規修正作業，於今年4月14日修正發布「桃園市市立國民中學學生課後輔導及寒暑假學藝活動實施要點」，將課後輔導教師鐘點費由每節450元提高至540元。修正後的鐘點費溯及114學年度第二學期，自今年2月23日起適用。

教育局表示，各校114學年度第二學期課後輔導費用早已完成製單及收費作業，若再向家長追收，恐增加行政負擔與家長困擾，因此市府決定由教育局編列經費補助，今年2月至6月期間每節課增加的90元鐘點費差額全數由市府負擔，教師可即時受惠，家長也不需額外支出。各校自今年7月1日起，將依修正後的課後輔導實施要點辦理鐘點費發放及收費事宜。

桃園 台中 台中市

延伸閱讀

宜蘭縣調升國小師課後照顧鐘點費 附幼預計明年納入

北市「教育三箭」 國中小加碼發行政獎金、增300行政專責人力

新北6月18日啟動志願選填輔導 在地就學最高30萬元獎學金

北市支持教師祭3措施 行政加人發激勵獎金擴大諮商

相關新聞

土庫圖書館來了1位超熱心志工 創設「數學借問站」為國中生充電

雲林縣虎尾高中今年剛畢業的張信繁，熱愛服務，在家鄉的土庫鎮立圖書館擔任志工達6年，適逢國中期末考，剛考完大學擅長數理的他，接受館長彭冠綸邀請，在圖書館內成立「數學借問站」，免費為家鄉學弟妹課外輔導，不少家長大讚他是熱心的土庫少年家。

暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝

六月畢業季，台中市小黃公車駕駛黃金標近日收到特別的畢業禮物，多年來搭乘小黃公車上下學的黃竹國小畢業生，親手寫下感謝小黃公車一路守護的卡片，讓黃金標感動說，「這張感謝卡是我最珍貴的獎狀！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。