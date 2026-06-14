新竹縣府投入近億元 翻新25校運動空間

為落實校園運動環境升級、保障親師生與社區居民的運動安全，新竹縣政府積極擘畫教育基礎建設，縣府說，去年至今總計投入9832萬元經費，全面補助縣內25所中小學進行運動場地、PU跑道及周邊排水系統的整修與翻新，本項計畫預計將惠及上萬名學子，促使校園運動空間邁向安全、友善與永續發展的新里程。

縣長楊文科表示，近年縣府持續針對校園老舊設施進行通盤體檢與改善，繼2024年投入資源落實無障礙環境與通學安全後，114至115年度則聚焦於「校園運動場地的整體翻新」。

他說，部分學校的運動場地因長年受日曬雨淋、樹根竄生或排水系統不佳等外在因素影響，導致鋪面不平整、磨損或打滑，已對學生體育教學與活動安全構成隱憂。縣府對此高度重視，期盼透過這次大規模的硬體資源挹注，為孩子們打造最優質、安全的校園環境。

縣府教育局長蔡淑貞說明，這次「學校運動場地及跑道整體改善計畫」依照「教育優先、校園安全急迫性、城鄉均衡發展」原則評估。114年度共核定補助10所學校，包含內灣國小操場跑道及中央球場、東興國小活動中心鋪面、峨眉國中籃排球場等，目前已全數完工並正式啟用。115年度共核定補助15所學校，目前正積極辦理招標程序，預計於今年7月暑假期間陸續開工，並於11月起陸續完工。

教育局說，針對即將開工的15所學校，縣府將督導校方與施工單位以「不影響學生上課安全、施工品質至上」為最高原則，運用暑假黃金施工期加速推進，期能於今年底前全數履約完工。

新竹縣內灣國小操場跑道及中央球場整建後。圖／新竹縣府提供