中市國小畢典清水區長獎禮品是中國貨 公所致歉

台中市各國中小最近紛紛舉辦畢業典禮，有家長反映小孩收到的清水區長獎禮品包裝都是簡體字，竟是中國貨。清水區公所今天表示，禮品依小額採購程序辦理，對此深感抱歉。

最近是各級學校畢業典禮旺季，有小學家長在網路社群平台貼文反映，小孩收到的清水區長獎禮品，包裝說明都是簡體字，竟是中國貨，而且禮盒還有一股刺鼻味道，希望公家單位頒發的獎品能優先選用繁體中文包裝或是台灣製產品。

對於家長的反映，清水區公所以文字稿回應表示，感謝家長及民眾的提醒與指教。這次區長獎禮品依小額採購程序，委由國內廠商提供，但禮品於包裝標示、來源辨識及品質觀感上，造成部分家長及學生疑慮與不佳感受，公所深感抱歉。

清水區公所指出，區長獎原意在於肯定學生努力，公所將檢討採購及驗收流程，未來優先評估具繁體中文標示、台灣製（MIT）或來源清楚、品質穩定且符合學生需求的品項，並加強事前把關，避免類似情形再次發生。