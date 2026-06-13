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台南棒球小將畢業告別少棒 體育局長頒紀念獎牌：勇敢追夢
畢業季到來，台南市體育局長陳良乾昨天前往省躬國小，頒發紀念獎牌給棒球隊畢業生，並準備米糕、披薩與師生及家長共享，為即將畢業的小球員留下難忘回憶。陳良乾表示，獎牌不僅肯定孩子們一路以來的努力，也象徵學校對他們未來展翅高飛的祝福，期盼帶著在球場累積的信念與經驗，勇敢迎向人生下一個階段。
陳良乾表示，每位穿上球衣、站上球場的孩子都有屬於自己的夢想。省躬國小棒球隊畢業生從初學到成為球隊重要戰力，見證了努力與成長的歷程。他勉勵畢業生，畢業不是終點，而是新旅程的開始，希望持續保持對棒球的熱情，秉持自信、堅持、責任與勇氣，在未來無論學業或運動，都能全力以赴、不輕言放棄。
他指出，基層棒球是台南體育發展的重要基礎，也是培育優秀選手的搖籃。市府將持續推動三級棒球發展，透過改善場地設施、充實培訓資源及舉辦各級賽事，打造更完善的培育環境，陪伴更多孩子揮棒逐夢。
陳良乾也感謝教練、學校行政團隊及家長長期支持與陪伴，祝福畢業生未來在學業、運動及人生道路上持續突破自我，開創屬於自己的精彩未來。
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