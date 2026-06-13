快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

台南棒球小將畢業告別少棒 體育局長頒紀念獎牌：勇敢追夢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給省躬國小棒球隊畢業生江翰丞。圖／台南市體育局提供
體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給省躬國小棒球隊畢業生江翰丞。圖／台南市體育局提供

畢業季到來，台南體育局長陳良乾昨天前往省躬國小，頒發紀念獎牌給棒球隊畢業生，並準備米糕、披薩與師生及家長共享，為即將畢業的小球員留下難忘回憶。陳良乾表示，獎牌不僅肯定孩子們一路以來的努力，也象徵學校對他們未來展翅高飛的祝福，期盼帶著在球場累積的信念與經驗，勇敢迎向人生下一個階段。

陳良乾表示，每位穿上球衣、站上球場的孩子都有屬於自己的夢想。省躬國小棒球隊畢業生從初學到成為球隊重要戰力，見證了努力與成長的歷程。他勉勵畢業生，畢業不是終點，而是新旅程的開始，希望持續保持對棒球的熱情，秉持自信、堅持、責任與勇氣，在未來無論學業或運動，都能全力以赴、不輕言放棄。

他指出，基層棒球是台南體育發展的重要基礎，也是培育優秀選手的搖籃。市府將持續推動三級棒球發展，透過改善場地設施、充實培訓資源及舉辦各級賽事，打造更完善的培育環境，陪伴更多孩子揮棒逐夢。

陳良乾也感謝教練、學校行政團隊及家長長期支持與陪伴，祝福畢業生未來在學業、運動及人生道路上持續突破自我，開創屬於自己的精彩未來。

體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給棒球隊畢業生黃唯柔。圖／台南市體育局提供
體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給棒球隊畢業生黃唯柔。圖／台南市體育局提供

體育局長陳良乾與省躬國小棒球隊大合影。圖／台南市體育局提供
體育局長陳良乾與省躬國小棒球隊大合影。圖／台南市體育局提供

體育局長陳良乾準備美味米糕與省躬國小棒球隊分享。圖／台南市體育局提供
體育局長陳良乾準備美味米糕與省躬國小棒球隊分享。圖／台南市體育局提供

體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給省躬國小棒球隊畢業生。圖／台南市體育局提供
體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給省躬國小棒球隊畢業生。圖／台南市體育局提供

體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給棒球隊畢業生蘇錦隆。圖／台南市體育局提供
體育局長陳良乾致贈畢業紀念獎牌給棒球隊畢業生蘇錦隆。圖／台南市體育局提供

體育 棒球 台南

延伸閱讀

汐止區東山國小畢典 校長當機長帶隊『2032號航班』啟航

畢業禮超有感！雲林縣議長獎首送20吋行李箱 學生收到喊「很喜歡」

帶著標槍領縣長獎 周春米勉學子懷抱感恩的心

浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗 完成專屬海洋啟航禮

相關新聞

台南棒球小將畢業告別少棒 體育局長頒紀念獎牌：勇敢追夢

畢業季到來，台南市體育局長陳良乾昨天前往省躬國小，頒發紀念獎牌給棒球隊畢業生，並準備米糕、披薩與師生及家長共享，為即將畢業的小球員留下難忘回憶。陳良乾表示，獎牌不僅肯定孩子們一路以來的努力，也象徵學校對他們未來展翅高飛的祝福，期盼帶著在球場累積的信念與經驗，勇敢迎向人生下一個階段。

影／基隆東信國小投籃機爆紅超夯 漏水屋變身多功能樂活教室

基隆東信國小將一間老舊漏水的教室整建為多能樂活教室，有投籃機、跑步機、飛輪、腳踏車、健身、重訓設備等設施，很受學生喜愛，尤其全新投籃機小朋友都排隊搶練籃球，讓上體育課如同在健身房或遊樂場，提升對運動的樂趣。小朋友說「不用投幣就能一直投籃，太好玩了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。