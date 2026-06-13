台南樹谷探索夏令營開跑 多樣學習可培育孩子探索創新能力

自然史博物館台南「樹谷生活科學館」今年暑假推出「2026樹谷探索夏令營」今起開放報名。規畫30多梯次課程涵蓋趣味科學、自然生態、益智口才、職業體驗及運動體能五大寓教於樂主題，要讓孩子在暑假培養觀察力、創造力與團隊合作能力。

市府經發局表示，今年課程內容從機器人、程式設計、科學實驗，到動物照護、職業體驗、極限挑戰與表演藝術，每位孩子都能找到最感興趣的冒險旅程。

備受矚目的熱門營隊包括「蝌蚪老師－自然生態課」，帶領孩子近距離觀察動物、探索自然生態奧秘；「麥塊程式設計AI營」結合熱門 Minecraft 元素與AI程式學習，從遊戲中培養邏輯思維與科技力；「小小世界盃足球明星訓練營」及「高空繩索極限挑戰營」，則透過體能挑戰與團隊合作，培養孩子的自信心與勇氣。

小朋友喜愛的「小卡皮巴拉來報到－動物飼育員體驗營」則將帶領孩子近距離認識動物照護與飼育工作，在互動體驗中學習生命教育。

活動課程多元也推出多項優惠方案。21日前完成報名早鳥優惠。3人同行、報名3梯以上及特約廠商南科、樹谷園區、奇美集團、醫護人員享專屬優惠。另推出「6梯以上或6人同行」團報加碼方案，每梯再折100元，鼓勵揪團探索暑假。

市府表示，希望夏令營讓孩子在「做中學、玩中學」過程，培養面對未來所需跨域能力與自主學習精神，也為孩子留下充滿歡笑與成長回憶的暑假時光。

市府表示，會持續支持各項寓教於樂教育活動，希望豐富的學習資源與體驗機會，讓孩子在探索中發現興趣、建立自信，為未來學習與發展奠定良好的基礎。

活動7月至8月舉行，地點樹谷生活科學館，

對象依各營隊不同升國小至國中學生，點此線上報名。

洽詢電話：06-5894800。