影／基隆東信國小投籃機爆紅超夯 漏水屋變身多功能樂活教室

基隆東信國小將一間老舊漏水的教室整建為多能樂活教室，有投籃機、跑步機、飛輪、腳踏車、健身、重訓設備等設施，很受學生喜愛，尤其全新投籃機小朋友都排隊搶練籃球，讓上體育課如同在健身房或遊樂場，提升對運動的樂趣。小朋友說「不用投幣就能一直投籃，太好玩了。」
基隆多雨天氣，讓學校戶外上體育課常常受限，東信國小的多能樂活教室昨開幕，小朋友都玩得不亦樂乎，不管是玩飛輪、跑步機、投籃機等都嗨翻了，投籃機最熱門還大排長龍，大家搶著體驗、比賽誰分數高，甚至連重力訓練設備都有，就像小型健身房。
東信國小校長曾恕華表示，這間教室原本是教職員休息的空間，但環境很差窗戶會滲水且有壁癌，透過議員爭取經費改造為小朋友使用的空間，已成為學生運動、交誼。遊樂的場域，相當受歡迎，活化利用相當成功。
市議員何淑萍說，她爭取經費整建設置為多能樂活教室，不只是硬體設備升級，應有盡有，也是學校對孩子健康教育的重視，希望規畫多元的課程、體驗，讓孩子快樂環境中學習、運動成長。
何淑萍說，東信是全市第一所設置投籃機的學校，設置以後爆紅了，小朋友都爭相玩投籃，從小訓練球技，也健康運動，希望能培養更多籃球好手。學生不用到夜市、不用到賣場，在學校教室就有投籃機，不用投錢就可大玩特玩。
臺灣土地有限，太陽能發電若要大規模擴張，常會遇到一個很現實的問題：板子到底要放哪裡？
一項以臺灣西部工業區海灣為案例的研究指出，設在潮汐海灣中的離岸浮動太陽光電（offshore floating photovoltaic, OFPV），在相同規模下，比附近的陸地型太陽光電（land-based photovoltaic, LPV）發出更多電，也帶來更高利潤。
不過，海上浮動太陽能仍有技術挑戰。系統必須應對濕氣、鏽蝕、鹽分與波浪，安裝成本也預期高於陸地型系統；若未來往更外海發展，波浪與天氣條件可能成為更大的考驗。
臺灣海上光電，比陸地多發12%電
研究比較了臺灣西部一座工業區海灣中的浮動太陽能案場，以及附近一座陸地太陽能案場。辰亞能源（Chenya Energy）在2020到2021年間，於受保護的海灣水域建置181MW的離岸浮動太陽光電，使用水域約1.8平方公里。
前一年，臺灣電力公司則在海灣附近建置100MW的陸地型太陽光電，使用土地約1.4平方公里。這座陸地案場與浮動案場距離相近，因此很適合拿來比較。為了讓比較更公平，研究人員排除了浮動光電案場多出的81MW容量，只比較相
基隆東信國小將一間老舊漏水的教室整建為多能樂活教室，有投籃機、跑步機、飛輪、腳踏車、健身、重訓設備等設施，很受學生喜愛，尤其全新投籃機小朋友都排隊搶練籃球，讓上體育課如同在健身房或遊樂場，提升對運動的樂趣。小朋友說「不用投幣就能一直投籃，太好玩了。」
國立台灣大學今天宣布，於115學年度擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計畫」，將由原來的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及海外馬來西亞。台大提供7門課，並設有「實體授課、同步直播、課程錄播」等模式，讓不同地區學生都有機會提早修習大學基礎課程。
115年會考考題引發熱議，不僅文言文抽象，數學更被抱怨像考國文。各科大量結合生活情境與圖表，考驗限時讀懂的本領。教師與校長直言，拉開成績差距的主因全在於一項「關鍵能力」。面對素養題3大趨勢，專家傳授調整各科備考策略方法，其中數學科想要拿高分，得先訓練「讀題轉譯」。
簡楷維從小就想當警察，18歲想考警專，卻因錄取率只有十分之一而卻步。他自認缺乏人生方向，便跟著姐姐的腳步考上護理系。畢業後警專錄取率變高，他決心給自己一個機會，補習一年後圓夢、去年考上行政警察科。回首這條「繞遠路」的警察之夢，他想告訴還在公職路上徬徨的考生:「沒有做不到的事 只有你不想做的事」。
The Energy Department has issued new guidance that could prevent people from receiving rebates for replacing gas appliances with electric ones.
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