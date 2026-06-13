影／基隆東信國小投籃機爆紅超夯 漏水屋變身多功能樂活教室

基隆東信國小將一間老舊漏水的教室整建為多能樂活教室，有投籃機、跑步機、飛輪、腳踏車、健身、重訓設備等設施，很受學生喜愛，尤其全新投籃機小朋友都排隊搶練籃球，讓上體育課如同在健身房或遊樂場，提升對運動的樂趣。小朋友說「不用投幣就能一直投籃，太好玩了。」

基隆多雨天氣，讓學校戶外上體育課常常受限，東信國小的多能樂活教室昨開幕，小朋友都玩得不亦樂乎，不管是玩飛輪、跑步機、投籃機等都嗨翻了，投籃機最熱門還大排長龍，大家搶著體驗、比賽誰分數高，甚至連重力訓練設備都有，就像小型健身房。

東信國小校長曾恕華表示，這間教室原本是教職員休息的空間，但環境很差窗戶會滲水且有壁癌，透過議員爭取經費改造為小朋友使用的空間，已成為學生運動、交誼。遊樂的場域，相當受歡迎，活化利用相當成功。

市議員何淑萍說，她爭取經費整建設置為多能樂活教室，不只是硬體設備升級，應有盡有，也是學校對孩子健康教育的重視，希望規畫多元的課程、體驗，讓孩子快樂環境中學習、運動成長。

何淑萍說，東信是全市第一所設置投籃機的學校，設置以後爆紅了，小朋友都爭相玩投籃，從小訓練球技，也健康運動，希望能培養更多籃球好手。學生不用到夜市、不用到賣場，在學校教室就有投籃機，不用投錢就可大玩特玩。

東信國小投籃機很受小朋友歡迎，一下課就排隊搶練投籃球。記者游明煌／攝影