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影／畢冊封面出包 屏東大同高中校名「縣」字變形 AI生成圖鬧笑話

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立大同高中畢業紀念冊封面出包，封面圖用AI生成，「縣」字變形。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中畢業紀念冊封面出包，封面圖用AI生成，「縣」字變形。記者劉星君／攝影

屏東縣立大同高中畢業生近日拿到畢業紀念冊後卻發現封面上縣立大同高中，被貼上一層貼紙，撕開後才發現原來是「縣」字怪怪的，這是AI生成圖出現錯誤文字瑕疵，校方表示，將向廠商究責，從中省思AI並非萬能，使用須謹慎與審慎檢視。

大同高中畢業紀念冊封面，以學校「六藝樓」外觀為主題，充滿水彩風格封面，但學生拿到後，發現封面「屏東縣立大同高中」，被貼上一層貼紙， 撕開貼紙後卻發現原來是「縣」字變形。

校長陳冠明說，今年的畢業紀念冊有兩個封面設計，一個是廠商設計、一個是學生設計，兩個封面讓學生們票選，最後由廠商設計版本勝出，校方尊重學生投票結果，但當時都沒有人發現封面的嚴重瑕疵文字錯字。

陳冠明說，畢業紀念冊的內頁與相關稿件，由各班畢業紀念冊編輯小組同學負責製作、排版並審定稿件。封面由全體畢業生參與民主投票程序共同決定，校方尊重學生自主創意與投票結果。

陳冠明說，此事件也讓大眾省思AI並非萬能，雖然方便，但做出來的東西可能會有違誤，未來使用AI工具時必須更謹慎檢視。

校方表示，封面文字瑕疵在今年6月3日廠商交付成品後，校方驗收時，學校人員發現封面校名文字存在嚴重錯字與邏輯瑕疵，經查是 AI生成導致錯誤字形。因畢業典禮在即，確保全體畢業生在離校前順利拿到畢業紀念冊，避免畢業後仍須奔波返校領取，校方在6月3日當晚嚴正要求廠商更正。廠商在隔日4日中午將趕製更正文字貼紙送達學校黏貼覆蓋處理，並於當日完成發放。

大同高中為完全中學，高國中部畢業紀念冊均為同一本，學生購買一本約500多元，共印製397本。校方表示，雖然當下緊急貼貼紙覆蓋，是基於時效性權宜措施，外觀瑕疵確損及畢業生實質權益與紀念價值。

校方表示，與學生站同一陣線。針對廠商履約重大瑕疵，將在最終總驗收階段，嚴格依據採購合約條款，向廠商實質扣款、課予違約金並提出應有賠償要求，絕不寬貸，務求落實維護大同高中心血結晶與學生權益。

屏東縣立大同高中畢業紀念冊封面出包，封面圖用AI生成，「縣」字變形，下方為變形瑕疵版本，上方是廠商用貼紙覆蓋修復後，但仍被學生撕開發現。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中畢業紀念冊封面出包，封面圖用AI生成，「縣」字變形，下方為變形瑕疵版本，上方是廠商用貼紙覆蓋修復後，但仍被學生撕開發現。記者劉星君／攝影

屏東縣立大同高中畢業紀念冊封面出包，封面圖用AI生成，「縣」字變形。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中畢業紀念冊封面出包，封面圖用AI生成，「縣」字變形。記者劉星君／攝影

屏東 AI 畢業典禮 畢業紀念冊

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