廣角鏡／基隆市中華國小潛水畢典

簡楷維從小就想當警察，18歲想考警專，卻因錄取率只有十分之一而卻步。他自認缺乏人生方向，便跟著姐姐的腳步考上護理系。畢業後警專錄取率變高，他決心給自己一個機會，補習一年後圓夢、去年考上行政警察科。回首這條「繞遠路」的警察之夢，他想告訴還在公職路上徬徨的考生:「沒有做不到的事 只有你不想做的事」。

2026-06-13 00:55