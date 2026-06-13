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廣角鏡／基隆市中華國小潛水畢典

聯合報／ 記者游明煌
圖／中華國小提供
圖／中華國小提供

基隆市中華國小鄰近外木山海域，潛水畢業典禮成為多年來的傳統，學校將海洋保育與戶外探索融入課程，學生從游泳、浮潛到水肺潛水親海的能力成「基本功」。十四名畢業生昨穿上潛水裝備背上氣瓶，在專業教師團隊及家長陪伴下，潛入五公尺深海底領取海底畢業證書，完成一場有魚群相伴的「海遊龍宮」潛水畢典，展現探索海洋的勇氣。一名畢業生驚呼被小丑魚尼莫咬到腳，他興奮地說「我畢業了」。

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