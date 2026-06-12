畢業禮超有感！雲林縣議長獎首送20吋行李箱 學生收到喊「很喜歡」

雲林縣議會今年首度將議長獎頒獎典禮移師議會大廳舉行，全縣195所縣立高中、國中及國小共551名議長獎得主齊聚議會接受表揚。除了獲頒獎狀外，今年最受矚目的莫過於議長獎禮物「20吋登機箱」，不少畢業生拿到後愛不釋手，直呼「很漂亮、非常喜歡」，也有家長大讚禮物兼具實用性與紀念意義。

過去議長獎多由各校自行頒發，今年則首度改由議長黃凱在議會逐一親頒獎狀並與學生合影留念，讓獲獎學子站上屬於自己的榮耀舞台。黃凱表示，今年特別挑選20吋登機箱作為議長獎禮物，希望孩子們帶著這份祝福展開人生新旅程。無論未來是升學、旅行或探索世界，都能帶著議會的鼓勵勇敢向前。

有應屆畢業生開心表示，行李箱外型時尚又有質感，是收到過最特別的畢業禮物之一；也有家長認為，登機箱不像一般紀念品容易閒置，未來升學、出遊都能派上用場，相當貼心。

黃凱指出，議長獎不只是肯定學業成績，更希望鼓勵孩子持續突破自我。他認為，成功從來不只有一種樣貌，只要願意努力、勇於挑戰自己，每個人都值得掌聲與喝采。這次特別將頒獎典禮移到議會舉辦，希望讓學生有機會走進議事殿堂，認識地方自治運作，培養關心公共事務的視野與責任感。

為讓更多人分享獲獎喜悅，今年頒獎典禮同步透過有線電視及網路直播，讓家長、親友共同見證孩子人生重要時刻。

典禮中也邀請雲林地檢署主任檢察官朱啟仁及中醫師林志誠擔任特別嘉賓，兩人求學時期皆曾獲頒議長獎，議會特別頒發象徵榮耀傳承的議長獎予兩人，並分享自身成長經驗勉勵學弟妹。

朱啟仁表示，努力不一定立刻成功，但成功往往屬於願意堅持到最後的人，希望同學在人生道路上保持熱情與毅力，持續累積實力，未來都能找到屬於自己的舞台。

雲林縣議會今年首度將議長獎頒獎典禮移師議會大廳舉行，議長黃凱為學子準備「20吋登機箱」作為議長獎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議長黃凱（左）頒發象徵榮耀傳承的議長獎給雲林地檢署主任檢察官朱啟仁（中）及中醫師林志誠（右）。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議會今年首度將議長獎頒獎典禮移師議會大廳舉行，議長黃凱為學子準備「20吋登機箱」作為議長獎。記者陳雅玲／攝影