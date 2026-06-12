影／新北AI升學輔導教練上線 協助2.9萬國九生精準選填志願

國中會考成績公布後，學生及家長面對志願填選常感茫然，新北市教育局全國首創推出「AI升學輔導教練」服務，免費協助全市2萬8930名國九學生及家長提供升學諮詢服務，協助學生依興趣、能力及未來發展找到適合自己的高中職及五專學校。

教育局長張明文表示，志願選填不只是依分數排序，更需綜合考量學生性向、學校特色、課程規劃、交通距離及超額比序等因素，為降低學生及家長蒐集與理解升學資訊的負擔，新北市結合大學問網站、國立宜蘭大學，並由蓋亞資訊協助導入Google Cloud技術支援，建置AI升學輔導公共服務。

張明文說，此次導入AI升學輔導教練，也是新北市推動「AI ALL IN」教育藍圖的重要實踐，希望讓科技成為學生生涯探索與志願選填的輔助工具，在關鍵階段提供即時且可靠的支持。

教育局指出，「艾老師AI升學輔導教練」整合適性選校、超額比序積分試算、通勤規劃及獎助學金資訊等功能，可協助學生了解普通高中、技術型高中及五專差異，掌握各校課程地圖、辦學特色與專業群科方向，並依學生會考成績、興趣性向及就學需求，提供志願選填參考。

大學問網站執行長魏佳卉說明，AI升學輔導教練整合歷年招生名額、錄取標準及比序規則等資料，將複雜升學資訊轉化為清楚的選校建議 。

國立宜蘭大學校長陳威戎也說，團隊負責RAG知識檢索架構研發，整合招生簡章、課綱文件、學校資料與通勤資訊，讓AI回覆更具準確性與參考價值。蓋亞資訊執行長吳炳鈞則表示，服務採用Google Cloud企業級架構，可支援大量學生與家長同時上線使用，並兼顧資訊安全。

碧華國中李同學說，透過AI老師很快了解各校分數的落點、交通甚至獎金學等資訊，也可讓自己了解適合念哪所學校，對於茫然的學生是一個很好的指引工具。另何同學也說，他只要填入會考成績，就可詢問學校的落點，甚至會推薦具特色課程包括體育班或音樂班等學校，可節省過去要花很多資料查詢各校特色的時間。

「AI升學輔導教練」服務，只要國九學生透過會考成績就可查詢學校相關落點等，提供個人化的升學諮詢服務。記者林媛玲／攝影