影／基隆中華國小海上畢典 14生背氣瓶潛水5米拿證書

基隆市中華國小14名畢業生今天穿上潛水裝備、背上氣瓶，在專業教師團隊及家長陪伴下，潛入外木山海域3至5公尺深的海底，領取海底畢業證書，完成一場有魚相伴的「海遊龍宮」潛水畢業典禮。

中華國小鄰近外木山海域，潛水畢業典禮成為多年來的傳統，學校將海洋保育與戶外探索融入校本課程。學生從游泳課、浮潛體驗到水肺潛水，循序漸進培養親海的能力，讓海洋不只是課本中的知識，更是生命中的學習場域。

今天海水清澈，14名畢業生在教練一對一陪同下緩緩下潛，穿越蔚藍海域，畢業生身旁有魚群相伴，在海底拿到畢業證書都十分興奮，大喊「我畢業了」。

畢業生上岸後高舉畢業證書，一名學生表示，雖然第一次真正背著氣瓶潛入海中感到緊張，但看到海底世界的美麗景色後，內心充滿感動與成就感。

教導主任陳志宏表示，潛水畢業典禮是一堂珍貴的生命教育課程。希望孩子透過親身體驗海洋，學習面對未知與挑戰，培養勇氣、責任感與團隊合作精神，同時建立保護海洋環境的意識。

校長詹麗娟表示，中華國小長期推動海洋教育與雙語教育，希望學生具備在地關懷與國際視野。畢業生以最特別的方式為國小生活畫下句點，展現探索海洋的勇氣。學校平時透過多元課程，引導孩子親近海洋，學習潛水課程等。

基隆中華國小14名畢業生海上畢典很特別，背氣瓶潛水5米拿證書。圖／中華國小提供

基隆中華國小14名畢業生海上畢典很特別，背氣瓶潛水5米拿證書。圖／中華國小提供

基隆中華國小14名畢業生海上畢典很特別，背氣瓶潛水5米拿證書。圖／中華國小提供