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影／穀保青棒擬移往三重高中 侯友宜：全力守護穀保棒球魂

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
針對青棒名校穀保家商傳出明年不再續招棒球隊，並將轉移到新北市立三重高中延續訓練，市長侯友宜今天表示尚未正式收到計畫，但市府一向的態度會照護好基層選手、全力守護穀保棒球魂。記者林昭彰／攝影
針對青棒名校穀保家商傳出明年不再續招棒球隊，並將轉移到新北市立三重高中延續訓練，市長侯友宜今天表示尚未正式收到計畫，但市府一向的態度會照護好基層選手、全力守護穀保棒球魂。記者林昭彰／攝影

針對青棒名校穀保家商傳出明年不再續招棒球隊，並將轉移到新北市立三重高中延續訓練，市長侯友宜今天表示尚未正式收到計畫，但市府一向的態度會照護好基層選手、全力守護穀保棒球魂。

侯友宜說，目前新北市政府還沒收到穀保家商停辦、停招職業科或改變學制的計畫，不過他知道學校面臨很多轉型挑戰。市府一向重視照顧基層棒球，讓選手能夠很安定，而且能夠在運動科學化跟訓練得到更充分保障，「這個精神永遠不會變」。不管未來如何，穀保家商的棒球魂一定要全力支持跟守護。

侯友宜表示以穀保家商的所有選手們為傲。很多現階段職棒選手，不管在日本、台灣打球，很多都是出身穀保家商的國手，所以他非常感恩穀保家商，未來會繼續秉承穀保家商的棒球精神，把根留在新北。

侯友宜 棒球 穀保家商

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