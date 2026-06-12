最愛國文考出A++ 潮寮國中陳可欣會拿5A刷新校史紀錄
高雄市大寮區潮寮國中陳可欣國中會考拿下5A，成為創校以來第一人，其中她最愛的國文科還拿A++，刷新校史紀錄；談起成績表現，她難掩喜悅說，自己平時最喜歡閱讀，享受沉浸在書本世界的樂趣，這次國文考出A++，也是最讓她最有成就感的一科。
陳可欣認為，準備會考沒有捷徑，穩定的學習節奏比臨時抱佛腳更重要，平時透過規律複習、整理重點筆記、反覆練習題目及考古題，一步步累積實力，遇到不懂的地方，先和同學討論、再主動向老師請教，真正理解觀念而非死記硬背。
她說到，過去外界常認為偏鄉學校資源較少，學生競爭力相對不足，她希望透過自己的成績，打破外界對偏鄉學校資源不足、升學受限的刻板印象，偏鄉孩子同樣擁有無限可能，只要願意努力，也能創造優異表現。
校長莊志德表示，學校推動精緻化辦學，雖是學生人數不多的小校，卻能讓教師更深入了解每位孩子的學習需求，提供即時且個別化協助，為幫助學生迎戰會考，安排課後輔導與晚自習課程，也提供安靜舒適學習空間，結合餐食與接送服務，減輕家長照顧負擔。
莊志德說，許多教師經常主動留校陪伴學生複習，隨時解答課業問題，陪伴孩子努力到考前最後一刻，這次誕生校史首位5A學生，展現多年深耕教育的成果。
潮寮國中持續投入閱讀教育，連6年獲最佳閱讀推動學校，學科之外更重視學生多元發展，近年來，舞獅隊、扯鈴隊、舉重隊及飛鏢社也屢獲佳績。
莊志德坦言，偏鄉學校面臨的挑戰很多，但學校給予孩子的關懷與支持從未因此打折，未來將持續秉持「成就每一個孩子」的教育理念，陪伴學生探索潛能、發掘亮點，讓每個孩子都能找到屬於自己的舞台。
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