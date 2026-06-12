快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

最愛國文考出A++ 潮寮國中陳可欣會拿5A刷新校史紀錄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
潮寮國中陳可欣（中）今年國中會考拿下5A佳績，校長莊志德（右）頒發獎學金。圖／高雄市教育局提供
潮寮國中陳可欣（中）今年國中會考拿下5A佳績，校長莊志德（右）頒發獎學金。圖／高雄市教育局提供

高雄市大寮區潮寮國中陳可欣國中會考拿下5A，成為創校以來第一人，其中她最愛的國文科還拿A++，刷新校史紀錄；談起成績表現，她難掩喜悅說，自己平時最喜歡閱讀，享受沉浸在書本世界的樂趣，這次國文考出A++，也是最讓她最有成就感的一科。

陳可欣認為，準備會考沒有捷徑，穩定的學習節奏比臨時抱佛腳更重要，平時透過規律複習、整理重點筆記、反覆練習題目及考古題，一步步累積實力，遇到不懂的地方，先和同學討論、再主動向老師請教，真正理解觀念而非死記硬背。

她說到，過去外界常認為偏鄉學校資源較少，學生競爭力相對不足，她希望透過自己的成績，打破外界對偏鄉學校資源不足、升學受限的刻板印象，偏鄉孩子同樣擁有無限可能，只要願意努力，也能創造優異表現。

校長莊志德表示，學校推動精緻化辦學，雖是學生人數不多的小校，卻能讓教師更深入了解每位孩子的學習需求，提供即時且個別化協助，為幫助學生迎戰會考，安排課後輔導與晚自習課程，也提供安靜舒適學習空間，結合餐食與接送服務，減輕家長照顧負擔。

莊志德說，許多教師經常主動留校陪伴學生複習，隨時解答課業問題，陪伴孩子努力到考前最後一刻，這次誕生校史首位5A學生，展現多年深耕教育的成果。

潮寮國中持續投入閱讀教育，連6年獲最佳閱讀推動學校，學科之外更重視學生多元發展，近年來，舞獅隊、扯鈴隊、舉重隊及飛鏢社也屢獲佳績。

莊志德坦言，偏鄉學校面臨的挑戰很多，但學校給予孩子的關懷與支持從未因此打折，未來將持續秉持「成就每一個孩子」的教育理念，陪伴學生探索潛能、發掘亮點，讓每個孩子都能找到屬於自己的舞台。

潮寮國中陳可欣（左）今年國中會考拿下5A佳績，校長莊志德（右）頒發獎學金。圖／高雄市教育局提供
潮寮國中陳可欣（左）今年國中會考拿下5A佳績，校長莊志德（右）頒發獎學金。圖／高雄市教育局提供

國文科 偏鄉學校

延伸閱讀

國中會考結果公布 台南私中表現佳！港明黃崧瑞5A++寫作6級分

會考成績公布！竹縣5A10+作文滿級分19人 許多績優學生「都有故事」

彰化會考全縣18人滿級分 藝才體育生也拚出高分榜

新竹市會考表現亮眼 952人拿下5A以上、18人登全國榜首

相關新聞

影／基隆中華國小海上畢典 14生背氣瓶潛水5米拿證書

基隆市中華國小14名畢業生今天穿上潛水裝備、背上氣瓶，在專業教師團隊及家長陪伴下，潛入外木山海域3至5公尺深的海底，領取海底畢業證書，完成一場有魚相伴的「海遊龍宮」潛水畢業典禮。

影／穀保青棒擬移往三重高中 侯友宜：全力守護穀保棒球魂！

針對青棒名校穀保家商傳出明年不再續招棒球隊，並將轉移到新北市立三重高中延續訓練，市長侯友宜今天表示尚未正式收到計畫，但市府一向的態度會照護好基層選手、全力守護穀保棒球魂。

最愛國文考出A++ 潮寮國中陳可欣會考5A刷新校史紀錄

高雄市大寮區潮寮國中陳可欣國中會考拿下5A，成為創校以來第一人，其中她最愛的國文科還拿A++，刷新校史紀錄；談起成績表現，她難掩喜悅說，自己平時最喜歡閱讀，享受沉浸在書本世界的樂趣，這次國文考出A++，也是最讓她最有成就感的一科。

員山國中畢業禮藏彩蛋 「早起的蟲兒有鳥吃」美麗錯誤成勵志金句

宜蘭縣員山國中61名應屆畢業生，今年都收到一組紀念筆，印有「早起的蟲兒有鳥吃」引起熱烈討論。校方解釋，這原本是13年前廠商製作雙語標語時不小心印錯，卻有學生認為很符合員山孩子勇敢奮鬥的精神，校方收藏這分「美麗錯誤」，意外成為勵志金句。

86歲日籍校友之子返母就讀嘉女尋根 捐80萬日圓助校史文物保存

一段橫跨近百年台日情誼，近日在嘉義女中校園再度續寫感人篇章。86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，不僅重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。

國小畢業創新活動 「不只是拿證書」

畢業季來臨，各校紛紛推出創意活動，為學生打造難忘回憶，包括登山演奏、課桌椅再生與小鐵人挑戰等，跳脫傳統儀式，讓畢業更具意義，學習成果也以不同形式被看見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。