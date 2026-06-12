女兒想念高職…爸爸支持、媽媽盼她讀高中 過來人曝經驗：人生沒教科書

近日國中教育會考成績開放查詢，考生可以依據自己的成績，選擇高中或是高職就讀。一名家長發文，表示女兒會考考了5C，雖然不喜歡讀書，但對美髮、美容、餐飲很感興趣，因此想就讀高職。他本身很支持，但老婆希望女兒讀普通高中就好，意見的分歧讓他很苦惱。對此，有曾就讀高職美髮科的網友分享求學經歷，雖然現年45歲的他沒有大富大貴，但起碼能買得起房、有穩定的工作，強調「人生沒有一定的教科書，只有自己該如何規劃自己」。

一名爸爸在Threads發文，表示女兒在國中會考考了5C，她的確不愛讀書，但對於美容、美髮、餐飲很感興趣，打算就讀高職學專業技術，他也很支持女兒的決定。不過老婆卻堅持要女兒選擇普通高中就讀，她覺得女兒年紀小還不知道自己的興趣，應該繼續讀書，之後上大學時再挑選科系。

原PO不同意老婆的觀點，他覺得女兒已經明確表明不愛念書了，就算真的去讀私立高中的普通科，也只是在睡覺、聊天、浪費時間而已，不如去高職專心學習自己感興趣的技能，對未來也更有幫助。

此文一出，多數網友支持原PO的觀點。有一位曾經就讀高職美髮科的網友回應，他國中就知道自己不愛讀書，於是去讀高職學習美髮技術，在實習中學習到手眼協調、與人溝通與不被環境影響的方式，工作中更學會向客人推銷洗髮精的技巧和存錢理財的能力；如今45歲，雖然人生沒有賺太多錢，但至少在都會區買到了有電梯的自住房、有穩定的工作，他認為人生沒有一定的教科書，只要妥善規劃自己就可以了。

還有網友建議，既然女兒不喜歡國、英、數這些科目，那就真的不要讀普通科，如果硬要讀只會跟不上同學的進度，既然對高職科系有興趣就讓她去，才有讀書的動力。孩子都15歲了，有自己的想法，更何況學習專業技能也不是壞事，爸媽都應該做孩子的後盾，她才會更有自信迎接新的生活。

另有網友提到「學習態度」的重要性，指出很多國際知名的大師也不是普通科出身，但他們在求學過程中找到興趣，並在挫折中獲得更多前行的動力，才能獲得成功。不是每個人都適合讀書，有一技之長也很棒，學習態度比成績重要，只要能找到興趣並保持良好態度，也能在社會中闖出一席之地。

曾有一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。有就讀高職餐飲科的網友透露，最高紀錄實習課不間斷站在廚房9個小時左右，連休息蹲下都沒有，非常疲憊，可見無論選擇高中還是高職都會面臨很大壓力，選擇自己的興趣、並賣力奮鬥下去，才能闖出一片天地。