快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

女兒想念高職…爸爸支持、媽媽盼她讀高中 過來人曝經驗：人生沒教科書

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的女兒想就讀高職，但老婆卻希望她讀普通科、上大學。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友的女兒想就讀高職，但老婆卻希望她讀普通科、上大學。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

近日國中教育會考成績開放查詢，考生可以依據自己的成績，選擇高中或是高職就讀。一名家長發文，表示女兒會考考了5C，雖然不喜歡讀書，但對美髮、美容、餐飲很感興趣，因此想就讀高職。他本身很支持，但老婆希望女兒讀普通高中就好，意見的分歧讓他很苦惱。對此，有曾就讀高職美髮科的網友分享求學經歷，雖然現年45歲的他沒有大富大貴，但起碼能買得起房、有穩定的工作，強調「人生沒有一定的教科書，只有自己該如何規劃自己」。

一名爸爸在Threads發文，表示女兒在國中會考考了5C，她的確不愛讀書，但對於美容、美髮、餐飲很感興趣，打算就讀高職學專業技術，他也很支持女兒的決定。不過老婆卻堅持要女兒選擇普通高中就讀，她覺得女兒年紀小還不知道自己的興趣，應該繼續讀書，之後上大學時再挑選科系。

原PO不同意老婆的觀點，他覺得女兒已經明確表明不愛念書了，就算真的去讀私立高中的普通科，也只是在睡覺、聊天、浪費時間而已，不如去高職專心學習自己感興趣的技能，對未來也更有幫助。

此文一出，多數網友支持原PO的觀點。有一位曾經就讀高職美髮科的網友回應，他國中就知道自己不愛讀書，於是去讀高職學習美髮技術，在實習中學習到手眼協調、與人溝通與不被環境影響的方式，工作中更學會向客人推銷洗髮精的技巧和存錢理財的能力；如今45歲，雖然人生沒有賺太多錢，但至少在都會區買到了有電梯的自住房、有穩定的工作，他認為人生沒有一定的教科書，只要妥善規劃自己就可以了。

還有網友建議，既然女兒不喜歡國、英、數這些科目，那就真的不要讀普通科，如果硬要讀只會跟不上同學的進度，既然對高職科系有興趣就讓她去，才有讀書的動力。孩子都15歲了，有自己的想法，更何況學習專業技能也不是壞事，爸媽都應該做孩子的後盾，她才會更有自信迎接新的生活。

另有網友提到「學習態度」的重要性，指出很多國際知名的大師也不是普通科出身，但他們在求學過程中找到興趣，並在挫折中獲得更多前行的動力，才能獲得成功。不是每個人都適合讀書，有一技之長也很棒，學習態度比成績重要，只要能找到興趣並保持良好態度，也能在社會中闖出一席之地。

曾有一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。有就讀高職餐飲科的網友透露，最高紀錄實習課不間斷站在廚房9個小時左右，連休息蹲下都沒有，非常疲憊，可見無論選擇高中還是高職都會面臨很大壓力，選擇自己的興趣、並賣力奮鬥下去，才能闖出一片天地。

115會考 國中生 高職 技職教育

延伸閱讀

醫師國考藏地雷！日本埋陷阱題踩4次就out 網喊：台灣該跟進

畢典飄政治味？介紹傑出校友投入選戰 桃園中山國小校長惹議

濫訴氛圍下…教師管教有顧慮 全教總：學校應給支援

韓劇「鐵拳教育」掀熱議…立委關切教師遭濫訴 籲訂職安指引

相關新聞

女兒想念高職…爸爸支持、媽媽盼她讀高中 過來人曝經驗：人生沒教科書

近日國中教育會考成績開放查詢，考生可以依據自己的成績，選擇高中或是高職就讀。一名家長發文，稱他女兒會考考了5C，雖然不喜歡讀書，但對美髮、美容、餐飲很感興趣，因此想就讀高職，他很支持女兒，但老婆卻希望他讀普通高中就好，家人間的分歧讓他很苦惱。對此，有曾就讀高職美髮科的網友分享求學經歷，雖然他如今45歲沒有大富大貴，但起碼能買得起房、有穩定的工作，他強調：「人生沒有一定的教科書，只有自己該如何規劃自己」。

影／基隆中華國小海上畢典 14生背氣瓶潛水5米拿證書

基隆市中華國小14名畢業生今天穿上潛水裝備、背上氣瓶，在專業教師團隊及家長陪伴下，潛入外木山海域3至5公尺深的海底，領取海底畢業證書，完成一場有魚相伴的「海遊龍宮」潛水畢業典禮。

影／穀保青棒擬移往三重高中 侯友宜：全力守護穀保棒球魂！

針對青棒名校穀保家商傳出明年不再續招棒球隊，並將轉移到新北市立三重高中延續訓練，市長侯友宜今天表示尚未正式收到計畫，但市府一向的態度會照護好基層選手、全力守護穀保棒球魂。

最愛國文考出A++ 潮寮國中陳可欣會考5A刷新校史紀錄

高雄市大寮區潮寮國中陳可欣國中會考拿下5A，成為創校以來第一人，其中她最愛的國文科還拿A++，刷新校史紀錄；談起成績表現，她難掩喜悅說，自己平時最喜歡閱讀，享受沉浸在書本世界的樂趣，這次國文考出A++，也是最讓她最有成就感的一科。

員山國中畢業禮藏彩蛋 「早起的蟲兒有鳥吃」美麗錯誤成勵志金句

宜蘭縣員山國中61名應屆畢業生，今年都收到一組紀念筆，印有「早起的蟲兒有鳥吃」引起熱烈討論。校方解釋，這原本是13年前廠商製作雙語標語時不小心印錯，卻有學生認為很符合員山孩子勇敢奮鬥的精神，校方收藏這分「美麗錯誤」，意外成為勵志金句。

86歲日籍校友之子返母就讀嘉女尋根 捐80萬日圓助校史文物保存

一段橫跨近百年台日情誼，近日在嘉義女中校園再度續寫感人篇章。86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，不僅重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。