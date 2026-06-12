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員山國中畢業禮藏彩蛋 「早起的蟲兒有鳥吃」美麗錯誤成勵志金句

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭員山國中今年送給畢業生的禮物，筆身印有「早起的蟲兒有鳥吃」，來自一段美麗的錯誤。圖／員山國中提供
宜蘭員山國中今年送給畢業生的禮物，筆身印有「早起的蟲兒有鳥吃」，來自一段美麗的錯誤。圖／員山國中提供

宜蘭縣員山國中61名應屆畢業生，今年都收到一組紀念筆，印有「早起的蟲兒有鳥吃」引起熱烈討論。校方解釋，這原本是13年前廠商製作雙語標語時不小心印錯，卻有學生認為很符合員山孩子勇敢奮鬥的精神，校方收藏這分「美麗錯誤」，意外成為勵志金句。

紀念筆包含特製筆袋與原子筆，筆身上印有「早起的蟲兒有鳥吃」，送給今年第56屆畢業生每人一組，是專屬員山國中的紀念筆。

「早起的蟲兒有鳥吃」讓人一看莞爾，也有人以為是印錯了，引起網友討論。校方說明，13年前學校製作雙語標語時，廠商誤植，當時一位女學生發現，反而覺得很符合員山國中的精神，她說，員山是偏鄉小校，資源不多，但就算平凡的蟲子，只要願意奮鬥，也能反轉命運，「小小的員山，努力的我們有一天也可以有不凡的表現」。

校方說，這個美麗的錯誤成為員山國中獨家座右銘，今年在家長會長建議下，特別製作印有金句的畢業紀念筆，希望藉此勉勵畢業生千萬不要小看自己，無論出身如何，只要努力前進，一定能達到目標。

員山國中日前舉辦畢業典禮，特別的畢業禮物也曝光，有畢業生收到禮物感受被鼓勵到了，很有意義；校友、網友都大讚好有心，「小小蟲兒大大志向」，直呼員山國中的畢業生實在太幸福。

宜蘭 宜蘭縣 畢業典禮

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