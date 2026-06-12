快訊

MLB／大谷翔平沒輪休連兩天開轟！ 卻因左膝發炎提前退場

三立前副總之子龔益霆遭控性侵偷拍 北檢偵結依強制性交罪起訴

端午限定「肉麻」組合背後 荔枝香串起夏日的人情味

聽新聞
0:00 / 0:00

86歲日籍校友之子返母親就讀嘉女尋根 捐80萬日圓助校史文物保存

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
86歲日本老翁宮本博（右三）循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承，嘉義女中校長林義棟（右二）率領校方團隊接待。圖／取自嘉女臉書
86歲日本老翁宮本博（右三）循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承，嘉義女中校長林義棟（右二）率領校方團隊接待。圖／取自嘉女臉書

一段橫跨近百年台日情誼，近日在嘉義女中校園再度續寫感人篇章。86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，不僅重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。

嘉義女中表示，大久保女士出生後不久便隨家人來到台灣，童年時期曾就讀斗六小學校，之後每日通勤至嘉義女中前身「台南州立嘉義高等女學校」就讀，在校度過4年青春歲月。這段在台生活經驗成為她一生珍貴回憶，也經常向子女分享當年在台灣求學與生活點滴。

為追尋母親年少時的足跡，宮本博特別選在生日前後獨自來台，展開尋根之旅，從北到南走訪母親曾生活、學習的重要地點，希望重新連結那段塵封已久的家族記憶。更令人感動的是，宮本博在啟程前即匯款80萬日圓給嘉義女中，指定作為校史室文物保存與維護用途，希望協助學校保存珍貴歷史資料，讓更多人認識這段跨越時空的故事。

此次返校期間，由嘉義女中校長林義棟率領校方團隊接待。校方特別從校史檔案中尋找大久保女士當年的學籍資料、成績紀錄及歷史照片，讓宮本博得以親眼看見母親少女時期的身影，場面溫馨感人。此外，宮本博也將一本珍藏多年的家族相冊捐贈給學校，內容收錄大久保女士人生不同階段的重要影像及家族珍貴照片。未來這批文物將納入校史室典藏，成為嘉義女中校史的重要見證。

校方表示，這場跨越近一世紀的尋根之旅，不僅見證台日之間深厚情誼，也展現個人對母校歷史與文化保存的重視。嘉義女中將持續珍惜每一段校友故事，透過文物保存與史料典藏，讓百年校史得以代代相傳，延續屬於嘉女的共同記憶。

86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書
86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書

86歲日本老翁宮本博（左）循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承，嘉義女中校長林義棟（右）接待。圖／取自嘉女臉書
86歲日本老翁宮本博（左）循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承，嘉義女中校長林義棟（右）接待。圖／取自嘉女臉書

86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書
86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書

86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書
86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書

文物 嘉義 斗六

延伸閱讀

會考放榜嘉義區高中招生戰開打 AI半導體特色班成新戰場

日華懇改名日台友好議員連盟 台日關係邁歷史新頁

中市太平國小遠赴嘉義太平國小露營 留難忘畢業回憶

小學畢業這天一封信說「謝謝」失親女童風雨後學會堅強

相關新聞

員山國中畢業禮藏彩蛋 「早起的蟲兒有鳥吃」美麗錯誤成勵志金句

宜蘭縣員山國中61名應屆畢業生，今年都收到一組紀念筆，印有「早起的蟲兒有鳥吃」引起熱烈討論。校方解釋，這原本是13年前廠商製作雙語標語時不小心印錯，卻有學生認為很符合員山孩子勇敢奮鬥的精神，校方收藏這分「美麗錯誤」，意外成為勵志金句。

86歲日籍校友之子返母就讀嘉女尋根 捐80萬日圓助校史文物保存

一段橫跨近百年台日情誼，近日在嘉義女中校園再度續寫感人篇章。86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，不僅重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。

國小畢業創新活動 「不只是拿證書」

畢業季來臨，各校紛紛推出創意活動，為學生打造難忘回憶，包括登山演奏、課桌椅再生與小鐵人挑戰等，跳脫傳統儀式，讓畢業更具意義，學習成果也以不同形式被看見。

廣角鏡／小學生下廚 不一樣的謝師宴

彰化縣媽厝國小十六名畢業生，在畢典前夕「洗手作羹湯」，烹製五道佳餚謝師。老師也動手煮一道菜餚「加菜」，校長楊惠如加碼披薩。畢業生說，全班舉手表決自己煮謝師宴，有起司蒸蛋、蒜香排骨、銅鑼燒等。全校卅七名師生共享，老師感動，說「要把菜吃光光」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。