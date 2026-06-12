86歲日籍校友之子返母親就讀嘉女尋根 捐80萬日圓助校史文物保存

一段橫跨近百年台日情誼，近日在嘉義女中校園再度續寫感人篇章。86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，不僅重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。

嘉義女中表示，大久保女士出生後不久便隨家人來到台灣，童年時期曾就讀斗六小學校，之後每日通勤至嘉義女中前身「台南州立嘉義高等女學校」就讀，在校度過4年青春歲月。這段在台生活經驗成為她一生珍貴回憶，也經常向子女分享當年在台灣求學與生活點滴。

為追尋母親年少時的足跡，宮本博特別選在生日前後獨自來台，展開尋根之旅，從北到南走訪母親曾生活、學習的重要地點，希望重新連結那段塵封已久的家族記憶。更令人感動的是，宮本博在啟程前即匯款80萬日圓給嘉義女中，指定作為校史室文物保存與維護用途，希望協助學校保存珍貴歷史資料，讓更多人認識這段跨越時空的故事。

此次返校期間，由嘉義女中校長林義棟率領校方團隊接待。校方特別從校史檔案中尋找大久保女士當年的學籍資料、成績紀錄及歷史照片，讓宮本博得以親眼看見母親少女時期的身影，場面溫馨感人。此外，宮本博也將一本珍藏多年的家族相冊捐贈給學校，內容收錄大久保女士人生不同階段的重要影像及家族珍貴照片。未來這批文物將納入校史室典藏，成為嘉義女中校史的重要見證。

校方表示，這場跨越近一世紀的尋根之旅，不僅見證台日之間深厚情誼，也展現個人對母校歷史與文化保存的重視。嘉義女中將持續珍惜每一段校友故事，透過文物保存與史料典藏，讓百年校史得以代代相傳，延續屬於嘉女的共同記憶。

86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書

86歲日本老翁宮本博（左）循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承，嘉義女中校長林義棟（右）接待。圖／取自嘉女臉書

86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書

86歲日本老翁宮本博循著103歲母親大久保女士青春足跡返台尋根，重返母親昔日求學的嘉義女中，更捐贈80萬日圓作為校史文物保存經費，以實際行動支持歷史記憶傳承。圖／取自嘉女臉書