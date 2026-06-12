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廣角鏡／小學生下廚 不一樣的謝師宴

聯合報／ 記者簡慧珍
圖／媽厝國小提供
圖／媽厝國小提供

彰化縣媽厝國小十六名畢業生，在畢典前夕「洗手作羹湯」，烹製五道佳餚謝師。老師也動手煮一道菜餚「加菜」，校長楊惠如加碼披薩。畢業生說，全班舉手表決自己煮謝師宴，有起司蒸蛋、蒜香排骨、銅鑼燒等。全校卅七名師生共享，老師感動，說「要把菜吃光光」。

謝師宴 排骨 校長

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