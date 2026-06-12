國小畢業創新活動 「不只是拿證書」

畢業季來臨，各校紛紛推出創意活動，為學生打造難忘回憶，包括登山演奏、課桌椅再生與小鐵人挑戰等，跳脫傳統儀式，讓畢業更具意義，學習成果也以不同形式被看見。

彰化芬園鄉同安國小「百岳畢業挑戰」持續九年，六年級學生在畢業前夕登上海拔三千多公尺的合歡山石門山演奏小提琴，隔日挑戰主峰或東峰，把高山舞台展示音樂學習成果，也用體能挑戰為小學階段畫下句點。

校長施皇羽表示，學校自一年級起以小提琴取代直笛教學，中年級再依興趣分流學習中提琴、大提琴，全校六十多名學生因此能組成弦樂團，畢業登山演出成為長期訓練成果的展現。

學生自五年級升六年級起，會先從低海拔山區逐步訓練，再進階挑戰中海拔與雪山系列行程，前往合歡山前還需負重訓練，過程雖有學生因高海拔出現不適情況，但在同儕互助下多能挑戰成功。

芬園鄉文德國小推動「課桌椅再生計畫」，將課桌椅製成木工筆。圖／文德國小提供

文德國小則推動「課桌椅再生計畫」，將陪伴學生六年的課桌椅整理、裁切、車削與打磨後，製成一支支獨一無二的木工筆，作為畢業紀念禮物。校長謝庭秝指出，每一支畢業筆都保留原有木材的獨特紋理，承載學生六年來的學習記憶與成長足跡，讓舊課桌椅以新樣貌延續教育意義。

伸港鄉伸仁國小今年將傳統「自行車環鄉」升級為「小鐵人畢業挑戰」，畢業生需依序通過游泳、騎車與路跑三項關卡，完成體能與意志力考驗。

校長熊黛綾表示，融合體格訓練與鄉土教育，讓畢業不只是拿到證書，而是培養不放棄的韌性；這次也有師長與家長參與，陪伴學生完成挑戰。