從很好玩到寫出好文章 作文班見證學生成長

新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，校長李瑩映勉勵學生，閱讀是寫作的基礎，寫作是受用終身的能力。未來，無論提案、論述，或抒發情感、記錄經驗，都需要文字表達與整理。

八里國小六年級學生陳立菲已連四年參加作文班。他表示，每年都能學到不同的寫作與修辭技巧，老師總能把原本艱深的修辭技巧講得淺顯易懂，因此年年報名參加。畢業後無法再上作文課，心中十分不捨，很感謝老師四年來的悉心教導，讓自己的寫作持續成長。

八里垃圾焚化廠與聯合報教育事業部合作已逾十年，定期安排寫作教室講師前往瑞平國小與八里國小開設課程。課堂上除了教授寫作結構、修辭技巧，也透過遊戲、影片及生活案例融入環保議題，寓教於樂，深受學生喜愛，每次開放報名總是很快額滿。

瑞平國小校長范瑞瑩指出，過去被問到上課心得時，孩子往往只會回答「很好玩」，如今已能具體說出課程內容與收穫；他也從作文中發現，原本湊字數寫的流水帳，逐漸轉變成內容豐富、描述細膩的文章。她說，也許孩子自己沒有察覺，但實際上已經進步許多，這都歸功於老師長期用心指導。

瑞平國小四年級學生顏唯樂分享，老師不僅教大家如何把句子寫得更完整、更有內容，也教導如何精簡文字，讓文章更有力量。同班的莊世祥則說，以前雖然也能寫超過三百字，但多半是東拼西湊，現在已能更輕鬆地寫出內容充實、條理清楚的文章。

新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，校長李瑩映(後排中)勉勵學生，閱讀是寫作的基礎，寫作則是受用終身的能力。圖／教育事業部

瑞平國小校長范瑞瑩頒獎結業證書給學生。圖／教育事業部

八里國小校長李瑩映頒獎結業證書給學生。圖／教育事業部