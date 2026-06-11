畢業生體驗收割水稻 彰化香田國小13學童難忘母校栽培

彰化縣二林鎮香田國小應屆畢業生13人，今收割學校生態田水稻，作為畢業離校前的禮物；施姓畢業生說，入學香田沒多久學插秧，在學期間學照顧水稻，今收穫金黃稻穗象徵小學六年豐收，真的很難忘。

二林鎮香田國小今舉辦稻米收割體驗活動，畢業班只有一班，13名小朋友在班導師歐建麟和退休主任林文達指導下，拿鐮刀割稻，雖然梅雨間歇落下，但濕熱天氣加上勞動仍讓小朋友汗流浹背，抱著飽滿稻穗走回田邊。

施姓學童說，這是在香田最後一次割稻，水稻結實纍纍象徵他和同學六年學習大豐收，不過也代表他即將離校，真的有點捨不得。林姓學童說，種稻、製作蘿蔔糕等食農教育讓他體會「一分耕耘，一分收穫」，有付出才會有美好的收成。陳姓學童也說，在香田六年學到的不只是插秧和收割，他和同學覺得在香田長大了，很感謝老師用心教導。

香田國小校長鄭培華表示，香田孩子在校期間體驗插秧、收割，了解稻米從播種、插秧到收成的過程，除了體會農民辛勤耕作的付出，更藉由收割水稻體驗人生即將邁向下一個階段，學生獲得知識與樂趣也從中學會惜福與感恩，他和全體老師期許畢業生懷抱勇氣與夢想並帶著母校師長祝福，迎向嶄新國中生活。