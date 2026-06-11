快訊

日職／孫易磊先發6局飆8K無失分 生涯首勝到手！

藍營廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨聲明「未透過政黨協商」否認推薦

聽新聞
0:00 / 0:00

畢業生體驗收割水稻 彰化香田國小13學童難忘母校栽培

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮香田國小應屆畢業生今到生態田收割水稻，象徵六年學習生活收穫滿滿。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮香田國小應屆畢業生今到生態田收割水稻，象徵六年學習生活收穫滿滿。圖／香田國小提供

彰化縣二林鎮香田國小應屆畢業生13人，今收割學校生態田水稻，作為畢業離校前的禮物；施姓畢業生說，入學香田沒多久學插秧，在學期間學照顧水稻，今收穫金黃稻穗象徵小學六年豐收，真的很難忘。

二林鎮香田國小今舉辦稻米收割體驗活動，畢業班只有一班，13名小朋友在班導師歐建麟和退休主任林文達指導下，拿鐮刀割稻，雖然梅雨間歇落下，但濕熱天氣加上勞動仍讓小朋友汗流浹背，抱著飽滿稻穗走回田邊。

施姓學童說，這是在香田最後一次割稻，水稻結實纍纍象徵他和同學六年學習大豐收，不過也代表他即將離校，真的有點捨不得。林姓學童說，種稻、製作蘿蔔糕等食農教育讓他體會「一分耕耘，一分收穫」，有付出才會有美好的收成。陳姓學童也說，在香田六年學到的不只是插秧和收割，他和同學覺得在香田長大了，很感謝老師用心教導。

香田國小校長鄭培華表示，香田孩子在校期間體驗插秧、收割，了解稻米從播種、插秧到收成的過程，除了體會農民辛勤耕作的付出，更藉由收割水稻體驗人生即將邁向下一個階段，學生獲得知識與樂趣也從中學會惜福與感恩，他和全體老師期許畢業生懷抱勇氣與夢想並帶著母校師長祝福，迎向嶄新國中生活。

彰化 香田國小 稻米

延伸閱讀

電子狗領軍走紅毯 瑞芳高工畢業典禮吸睛登場

梅雨季稻穀太濕烘乾時數長 增加成本恐拉高彰化一期稻米價格

女兒國中畢業典禮 她送了這個「塔」讓同學都驚呆了！

中市太平國小遠赴嘉義太平國小露營 留難忘畢業回憶

相關新聞

畢業生體驗收割水稻 彰化香田國小13學童難忘母校栽培

彰化縣二林鎮香田國小應屆畢業生13人，今收割學校生態田水稻，作為畢業離校前的禮物；施姓畢業生說，入學香田沒多久學插秧，在學期間學照顧水稻，今收穫金黃稻穗象徵小學六年豐收，真的很難忘。

幼兒園疑練唱中共建黨歌曲 梁文傑：家長有疑慮園方應處理

近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理，強調幼兒園未必清楚歌曲背景，但若家長有疑慮，園方應處理。另針對中國大陸大學生因課堂自稱「我是中華民國的」而傳出遭取消考試資格事件，梁文傑指出，這反映中華民國在中國大陸是不能說的禁忌。

彰化偏鄉童自製謝師宴菜餚 老師回報方式「把菜吃光光」

彰化縣媽厝國小16名應屆畢業生在畢業典禮前夕，分組烹製5道佳餚謝師，老師也煮一道菜餚回贈，加上校長加碼招待比薩，37名師生一面享用美食，一面觀看應屆畢業生從小一到現在的成長照片，媽厝謝師宴美味溫馨。

中市清水一國小「區長獎」禮物是中國製 家長：刺鼻味臭到想丟掉

台中市清水區一所國小的「區長獎」得主的畢業禮物，是中國製的禮盒，盒內有風扇與黃色槌子等物品，上面還有簡體字「前程似錦」。家長抱怨，整盒都是簡體字，沒有經過品質把關，且還有一股刺鼻味，感覺過於隨便了。清水區公所致歉表示，感謝家長及民眾的提醒與指教，未來將加強事前把關。

浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗　完成專屬海洋啟航禮

金門縣成功休閒漁業發展協會今天下午結合開瑄國小、正義國小畢業班學生，在成功海灘舉辦牽罟體驗活動，讓畢業生赤腳踏上沙灘，透過傳統漁法親身感受先民討海歲月，完成一場充滿海洋意象與在地文化特色的「海洋啟航禮」。

嘉義聽障生蕭安宇獲總統教育獎 錄取清大拚羽球國手夢

嘉義縣立竹崎高中體育班聽障羽球好手蕭安宇克服逆境，曾奪下聽障奧運團體銅牌，今年透過特殊選才錄取清華大學，獲頒總統教育獎。嘉義縣長翁章梁今天邀請她前往縣長室茶敘，讚許「走出與眾不同的精彩人生」，致贈iPad與Apple Pencil，期勉持續精進學業及羽球能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。