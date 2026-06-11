豪雨農損增至574萬元 一期水稻損害最大

近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理，強調幼兒園未必清楚歌曲背景，但若家長有疑慮，園方應處理。另針對中國大陸大學生因課堂自稱「我是中華民國的」而傳出遭取消考試資格事件，梁文傑指出，這反映中華民國在中國大陸是不能說的禁忌。

2026-06-11 18:28