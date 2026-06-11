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豪雨農損增至574萬元 一期水稻損害最大
農業部統計，8日起的豪雨造成部分農業災情，到今天下午，農損約新台幣574萬元，以一期稻損害最大。
農業部發布新聞稿，農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，8日至11日下午5時，農業產物及民間設施估計損失計574萬元。
農業部表示，農產損失部分，農作物被害面積166公頃，被害程度20%，換算無收穫面積33公頃，受損作物主要為一期水稻，被害面積75公頃，損害程度29%，換算無收穫面積21公頃，損失金額236萬元，其次為西瓜、木瓜、番石榴及苦瓜等。
縣市受損情形，以屏東縣損失293萬元（占51%）最多，其次是雲林縣123萬元及台南市110萬元。
另外，民間設施損失估計7萬元，主因水平棚架網室受損。
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