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彰化偏鄉童自製謝師宴菜餚 老師回報方式「把菜吃光光」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣媽厝國小應屆畢業班小朋友化身小廚師，自製謝師宴菜餚。圖／媽厝國小提供
彰化縣媽厝國小應屆畢業班小朋友化身小廚師，自製謝師宴菜餚。圖／媽厝國小提供

彰化縣媽厝國小16名應屆畢業生在畢業典禮前夕，分組烹製5道佳餚謝師，老師也煮一道菜餚回贈，加上校長加碼招待比薩，37名師生一面享用美食，一面觀看應屆畢業生從小一到現在的成長照片，媽厝謝師宴美味溫馨。

很多學校在餐廳舉辦謝師宴，少數衍生師生分攤費用的問題留下遺憾。溪湖鎮媽厝國小本屆六年級只有1班、16名學生，舉手表決通過在學校擺謝師宴，昨採買和處理食材，今一早帶到學校清洗和切煮，約11點完成越式春捲、起司蒸蛋、蒜香排骨、日本咖哩炒雞腿肉和銅鑼燒，宴請校長及校內20名老師。

應屆畢業生林冠辰說，上網觀看美食料理教學影片，一個多月前在家反覆試做，媽媽從旁指點一二，今過程算是順利，不過本來打算煮糖醋排骨，因放了較多蒜末就變成蒜香排骨，老師都稱讚吃起來味道很好。

應屆畢業生黃珮怡表示，今年3月全班表決舉辦自煮謝師宴，她和同學各自找隊友，分成5組製作菜餚，她和同學做銅鑼燒，用鬆餅餅在家做很多次也在學校試做，今做出巧克力銅鑼燒、芒果醬銅鑼燒，美中不足的是銅鑼燒模樣不好看。

多名老師利用沒課時間來到充當廚房兼餐廳的會議室，合力製作蔥鹽醬豬肉捲金針菇，又醃又炒又捲的「手路菜」見證老師技高一籌。師生6道菜餚連同營養午餐的菜飯、湯品，及校長招待4塊大比薩，謝師宴菜色相當豐富。

六年級導師王云婷說，小朋友今年參加某衛生棉公司舉辦健康教育課程測驗，她帶的應屆畢業生榮獲3千元獎金，小朋友決定用來舉辦謝師宴，邀請全校老師參加，分享他們成長的喜悅。

校長楊惠如表示，媽厝屬於偏鄉學校，小校師生相處融洽，應屆畢業班小朋友舉辦謝師宴，扮演小廚師設計菜單、烹煮，樣樣自己來，用行動表達感謝全校老師過去6年教導，老師深受小朋友誠意的感動，都「把菜吃光光」。

彰化縣媽厝國小應屆畢業班學童自製謝師宴菜餚。圖／媽厝國小提供
彰化縣媽厝國小應屆畢業班學童自製謝師宴菜餚。圖／媽厝國小提供

日本 彰化縣 畢業典禮

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